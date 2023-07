CG Saneada já conta com mais de 110 km de rede de esgoto implantados em Campo Grande

As obras do programa Campo Grande Saneada seguem esta semana nos bairros de Campo Grande. Já são mais de 110 km de rede de esgoto implantados, desde o início das obras em janeiro de 2023. Com isso, as obras chegam a aproximadamente 12 mil ligações de esgoto em Campo Grande. As obras têm avançado no cenário de saneamento dos bairros de Campo Grande, fortalecendo as ações voltadas a universalização dos serviços de esgoto.

As equipes da concessionária seguem com frentes de trabalho nas regiões dos bairros Lageado, Popular, Los Angeles, Coophavilla II, North Park, Nova Lima, Moreninhas, Tiradentes e Panamá.

O programa tem como objetivo implantar até o final do ano, cerca de 150 quilômetros de rede de esgoto, beneficiando mais de 16 mil famílias na Capital. As obras seguem o cronograma da concessionária e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do município e é uma das maiores ações da concessionária no ano de 2023, com investimentos direcionados à ampliação da rede de esgoto em Campo Grande. O programa dá continuidade às ações de ampliação e universalização dos serviços de coleta de esgoto em Campo Grande.

Segue abaixo o cronograma de obras nos bairros de Campo Grande de 24/07 a 28/07:

Bairro: Los Angeles

• Rua Francisco Manoel da Silva

(Rua Cel. Moreira César x Rua Lauro Muller)

• Rua Francisco Manoel da Silva

(Rua Lauro Muller x Rua Eng. Paulo Frontim)

• Rua Francisco Manoel da Silva

(Rua Eng. Paulo Frontim x Rua Luís de Vasconcelos)

• Rua Francisco Manoel da Silva

(Rua Luís de Vasconcelos x Rua Alm. Chochrane)

• Rua Mansour Contar

(Esquina com a Rua Afonso Celso)

• Rua Marquês de Barbacena

(Esquina com a Rua Afonso Celso)

• Rua Francisco Chaves

(Esquina com a Rua Afonso Celso)

• Rua José Maurício

(Esquina com a Rua Afonso Celso)

• Rua Antônio Luís Pereira

(Esquina com a Rua Afonso Celso)

Bairro: Lageado

• Rua Manoel Macedo

(Rua Leopoldina de Queiroz x Rua Anselmo Selingardi)

• Rua Domingos Belentani

(Rua Leopoldina de Queiroz x Rua Anselmo Selingardi)

• Rua Valter Pereira do Vale

(Rua Leopoldina de Queiroz x Rua Anselmo Selingardi)

• Rua Lea Maria Barbosa

(Rua Leopoldina de Queiroz x Rua Anselmo Selingardi)

• Rua Dario Anhaia Filho

(Rua Adelaide Maia Figueiredo x Rua Evelina Selingardi)

• Rua José Falsetti

(Rua Adelaide Maia Figueiredo x Rua Evelina Selingardi)

• Rua João Selingardi

(Rua Adelaide Maia Figueiredo x Rua Evelina Selingardi)

• Rua Dr. Oswaldo dos Santos

(Rua Adelaide Maia Figueiredo x Rua Evelina Selingardi)

• Rua Tristão dos Santos

(Rua Adelaide Maia Figueiredo x Rua Evelina Selingardi)

• Rua Venício

(Rua Adelaide Maia Figueiredo x Rua Evelina Selingardi)

• Rua Artur Pereira

(Rua Adelaide Maia Figueiredo x Rua Evelina Selingardi)

• Rua Silvio Selingardi

(Rua Adelaide Maia Figueiredo x Rua Evelina Selingardi)

• Rua Waldevino Guimarães

(Rua Durando Pereira da Silva x Rua Evelina Figueiredo Selingardi)

• Rua Rosa Orro

(Rua Durando Pereira da Silva x Rua Evelina Figueiredo Selingardi)

• Rua Seiko Yonamine

(Rua Durando Pereira da Silva x Rua Evelina Figueiredo Selingardi)

• Rua Durando Pereira da Silva

(Rua Dario Anhaia Filho x Rua Lúcia dos Santos)

Bairro: Tiradentes

• Rua Diva Ferreira

(Rua João Casemiro)

• Rua Marrei Junior

(Rua Diva Ferreira x Av. Oceania)

• Rua Marrei Junior

(Rua Antônio Marques x Rua Diva Ferreira)

• Av. Oceania

(Rua Marrei Júnior x Rua João Casemiro)

Bairro: Coophavilla II

• Rua da Ilha

(Rua da Península x Travessa Cachalote)

• Rua da Península

(Rua da Ilha x Rua Maracaibo)

• Rua da Baleia

(Rua da Ilha x Rua Maracaibo)

• Rua da Baleia

(Rua da Ilha x Rua dos Arquipélagos)

• Travessa do Golfinho

(Rua da Ilha x Rua dos Arquipélagos)

• Rua dos Arquipélagos

(Travessa do Golfinho x Rua da Baleia)

• Rua dos Arquipélagos

(Rua da Baleia x Travessa Cachalote)

• Travessa Cachalote

(Rua da Ilha x Rua dos Arquipélagos)

• Rua dos Arquipélagos

(Travessa Cachalote x Rua da Península)

• Rua da Península

(Rua da Ilha x Rua dos Arquipélagos)

• Rua da Restinga

(Av. Marinha x Av. Marinha)

(Av. Marinha x Rua do Cabo)

(Rua do Cabo x Rua dos Recifes)

(Rua dos Recifes x Rua dos Arquipélagos)

Bairro: Panamá

• Rua Aida Fraiha Novaes

(Rua Heitor Vieira de Almeida x Rua Lagoa dos Patos)

• Rua Itapeva

(Rua Aida Fraiha Novaes x Rua Adélia Fraiha Novaes)

• Rua Lili Chaia Jacob

(Rua Aida Fraiha Novaes x Rua Adélia Fraiha Novaes)

Bairro: Moreninhas

• Rua Clotilde Chaia

(Av. Baobá x Rua Samburá)

• Rua Antônio Pires

(Rua Durando Menezes x Av. Baobá)

• Rua Cândida Menezes

(Av. Baobá x Rua Samburá)

• Rua João Adolfo

(Rua Ivo Osman x Av. Baobá)

• Rua Ivo Osman

(Rua Clotilde Chaia x Rua Cândida Menezes)

• Rua Copaíba

(Rua Clotilde Chaia x Rua Antônio Pires de Oliveira)

• Rua Oriar Fernandes

(Rua Ivo Osman x Av. Baobá)

• Rua Copaíba

(TV Manoel José de Toledo x Rua Israelândia)

• Rua Copaíba

(TV Manoel José de Toledo x Rua Joaquim Leonardo)

• Rua Joaquim Leonardo

(Rua Buenopolis x Rua Sem saída)

Bairro: São Conrado

• Rua Carangola

(Av. Gen. Alberto Carlos Mendonça Lima x Rua Gen. Angelo Frulegui da Cunha)

• Rua Jandaia do Sul

(Av. Gen. Alberto Carlos Mendonça Lima x Rua Gen. Angelo Frulegui da Cunha)

Bairro: North Park

• Rua Foz do Iguaçu

(Rua Tamandaré x Rua Punta Arena)

• Rua Foz do Iguaçu

(Rua Punta Arena x Rua Caracas)

Com informações da assessoria