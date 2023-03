Sem trégua, chuva já ameaça produção da agricultura

Como ainda não há previsão para a chuva dar trégua ao em Mato Grosso do Sul, o atraso na colheita da soja. O volume indica que, até esta segunda-feira (13), 54% da lavoura plantada havia sido colhida, ou 2,074 milhões de hectares. Dos 3,8 milhões de hectares plantados, apenas 2 milhões haviam sido colhidos até ontem (13), conforme informações da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS).

Além do atraso na colheita soja há o risco de o plantio da safrinha acontecer num periodo atrasado, que pode prejudicar a produção de milho. Na região central de Mato Grosso do Sul, onde as chuvas têm sido mais intensas na época da colheita é onde há o maior atraso. A região norte está com a colheita mais avançada, com média de 58,5%. A região sul está com 56,3%, e a região centro apresenta a média de 43,8%.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), o acumulado de chuvas até ontem já havia ultrapassado a quantidade registrada no ano passado – apenas em Maracaju, um dos principais municípios com plantações de soja do Estado, o registro já é de 676,6 mm neste ano. No mesmo período de 2022, as chuvas acumularam 402,6 mm.

