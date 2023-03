Escola de Música da UFMS oferece 320 vagas na Cidade Universitária

A Escola de Música da UFMS oferece 320 vagas para o estudo de instrumentos, participação em coros e introdução à teoria musical, na Cidade Universitária. A iniciativa é uma oportunidade para quem sempre quis aprender a tocar algum instrumento ou a cantar. As matrículas estão abertas até o dia 26 de março.

O pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, Marcelo Fernandes, afirma que a Escola de Música é uma excelente porta de entrada para a iniciação musical. “Tem o diferencial que a torna especial no cenário regional: é coordenada por professores do curso de Música da UFMS, que têm larga experiência tanto no ensino, quanto na performance musical. E quem leciona na Escola são estudantes do curso de Música”, explica.

Há vagas para o aprendizado de instrumentos como o violino, viola, violoncelo, violão, contrabaixo, oboé, flauta doce, saxofone e percussão. Além disso, também são ofertadas vagas para introdução à teoria musical e para participação nos coros CanteMus, PCIU!New e PCIU!Alfa. A professora da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação, Ana Lúcia Gaborim, é responsável pelas turmas de coros e explica a diferença entre os grupos.

“O projeto PCIU! consiste em educação musical pelo canto coral. Temos um grupo iniciante, o New, para crianças que nunca tiveram experiência coral, e o grupo Alfa para as crianças que já têm experiência ou passaram pelo New. o CanteMus é um coro que oferece aperfeiçoamento musical e técnico-vocal para adultos. É formado por acadêmicos do curso de Música, mas aberto à participação externa”, detalha.

As matrículas da Escola de Música devem ser realizadas no portal da Proece. A exceção é a turma de PCIU!New, que deve fazer a matrícula no link. O valor da matrícula é de R$ 100 e não há cobrança de mensalidade para participar do programa. Estudantes da UFMS inscritos na turma do coro Cantemus, os inscritos na turma do PCIU!New e alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande são isentos da taxa de matrícula. Além disso, é oferecida isenção de taxa para até 10% das vagas para os candidatos que comprovarem vulnerabilidade socioeconômica.

As aulas são coletivas e serão realizadas no prédio do Curso de Música da UFMS, na Cidade Universitária. As atividades iniciam no dia 3 de abril e seguem até o dia 3 de julho.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram