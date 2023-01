Safra de grãos em MS deve crescer 14%

Principal produto cultivado em Mato Grosso do Sul, a soja (totalmente semeada) vai ocupar uma área de 3.760,8 milhões de hectares, um crescimento de 5,8% em relação à safra passada. No ano passado as lavouras da oleaginosa foram duramente castigadas pelo clima desfavorável.

Para este ano as previsões para a safra de a soja são de um aumento de 41,2% na produtividade, com previsão de 3.549 quilos por hectare do grãos. Confirmada esta produtividade, a produção do grãos deve fechar com 13,34 milhões de toneladas, ou seja, 49,4% maior em relação à safra passada.

A produção de grãos em Mato Grosso do Sul, na safra 2022/23, foi estimada nesta quinta-feira em 25,19 milhões de toneladas, frente as 22,02 milhões da safra anterior. Os números são da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), em seu 4º levantamento sistemático da safra. Em termos de área plantada, o Estado terá um crescimento de 3,7%.

A produtividade geral estimada é de 10,3%, saindo das 3.705 quilos por hectare da safra 2021-22 para 4.805 kg/ha na atual.

No país, a soja está com o plantio próximo da conclusão, com expectativa de produção para a oleaginosa em 152,7 milhões de toneladas, 22,2% superior à da safra 2021/22. O desenvolvimento das lavouras é considerado satisfatório em grande parte das regiões, com chuvas ocorrendo em bom volume e periodicidade.

Leia mais: Safra de soja 2022/2023 será a mais cara do MS