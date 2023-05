Embrapa vai desenvolver rastreamento agrícola

A Embrapa vai desenvolver um software para rastreamento de frotas e a gestão da execução de serviços agrícolas, especialmente aqueles relacionados à aplicação de biofertilizantes de suínos e de aves em áreas de lavoura. O sistema a ser desenvolvido permitirá a visualização dos dados em mapas, além de poder cruzar as informações com dados provenientes de outros sistemas e bases de interesse dos usuários.

Segundo o pesquisador Cláudio Miranda, “um dos diferenciais desse sistema é a integração de informações de rastreamento das máquinas com a geodatabase dos estabelecimentos agrícolas, tendo por base dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR), o que permitirá fortalecer o compliance de prestadores de serviços agrícolas (prefeituras, associações de máquinas ou empresas privadas), bem como assegurar maior agilidade, transparência e economicidade no atendimento das solicitações dos serviços agrícolas demandado pelos agricultores”.

