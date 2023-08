Números de veículos recuperados e recaptura de foragidos dobra em comparação do ano passado

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) divulgou ontem (21), os resultados da 5ª fase da Operação “DOF em Ação” executada nos municípios de Dourados, Rio Brilhante, Itaporã, Fátima do Sul e Laguna Caarapã. Segundo o departamento, o objetivo da operação é combater aos crimes contra o patrimônio.

Segundo apresentado, os números de veículos recuperados este ano já superam todos os automóveis com registro de roubo ou furto recuperados em 2022. Já com relação aos foragidos da justiça, o volume de capturas deste ano já é quase o dobro de todo o ano passado. Outro crescimento obtido na operação, está ligado às apreensões de armas de fogo, que já se aproximam de todas as armas apreendidas em 2022.

Ainda segundo o DOF, nesta operação foram apreendidas mais de três toneladas de drogas e mais de meio milhão de reais em materiais de contrabando e descaminho.

Segundo o Diretor do DOF, o coronel PM Everson Antônio Rozeni, 55% das ocorrências apresentadas na operação foram desencadeadas no perímetro urbano desses municípios acima mencionados, cujo objetivo de auxiliar no policiamento ostensivo e preventivo nestas cidades fronteiriças. “Estas ações sazonais são muito importantes, pois trazem uma maior integração das forças de segurança pública na região. As Operações DOF em Ação são exitosas e atendem aos objetivos de policiamento voltado aos delitos que assolam a comunidade estadual” enfatizou o coronel Rozeni.

De acordo com o diretor do DOF, o enfrentamento as apreensões de armas e a recuperação de veículo roubados possuem um caráter preventivo e repressivo bastante eficiente, pois de modo direto retiram de circulação possíveis infratores e mostra para a sociedade que o policiamento na região está atento a todos os crimes cometidos.

“Até o fim do ano executaremos outras fases da Operação DOF em Ação, em cidades estratégicas do Mato Grosso do Sul. Vale ressaltar que tais ações não prejudicam os trabalhos feitos pelo DOF no combate aos crimes transfronteiriços”, afirmou o diretor da unidade.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.