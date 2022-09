Prazo para entrega da declaração do DITR termina hoje

O prazo para a entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) 2022 por proprietários rurais termina nesta segunda (30), ás 23h59min59s. O envio começou a ser feito dia 15 de agosto.

Neste ano, a Receita Federal tem a estimativa de receber cerca de 5,9 milhões de declarações. Até o início da tarde de segunda-feira (26), 4.725.521 contribuintes já haviam entregado o documento.

Até o último balanço, a Bahia figura no topo com o maior número de envios: 953.620. Em segundo lugar vem Minas Gerais, com 763.142 e em terceiro o Rio Grande do Sul, com 501.518 envios.

Quem deve preencher a declaração do DITR são pessoas e empresas proprietárias rurais, titulares do domínio útil ou quem possuir qualquer título de imóvel rural. Quem perder o prazo estará sujeito a multa de 1% ao mês ou fração de atraso sobre o imposto devido.

O proprietária deve elaborar a declaração pro meio do Programa Gerador da Declaração do ITR, disponível na pagina oficial da Receita Federal, na aba “Agricultor”.

O valor do imposto pode ser pago em até quatro parcelas mensais, todas acima de R$ 50, 00. O imposto que for abaixo de R$ 100 têm que ser quitado em uma única vez. Os dois tipos de pagamento devem ser realizados até o último dia do prazo de entrega da declaração.

Caso o produtor rural tenha alguma dúvida sobre o preenchimento da declaração, ela pode ser sanada por meio dos núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), de forma virtual e gratuita. A lista dos dos NAF de todo o país pode ser acessada pelo site Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, da Receita Federal.

Veja também: Colheita de milho é a maior das últimas quatro safras

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.