Paloma Duarte comenta em redes sociais que tem endometriose

A atriz Paloma Duarte anunciou em seu perfil do Instagram, na manhã desta sexta-feira (30), que recebeu o diagnóstico de endometriose. Além dela, outras artistas como Larissa Manoela, Anitta, Isabella Santoni, Giovanna Ewbank e Patrícia Poeta já revelaram anteriormente que sofrem com a condição.

Na publicação, a atriz comentou o que sentiu ao receber o diagnóstico.”Estou com endometriose… Tem dia que é muito difícil lidar com o diagnóstico, tem dia que acordo e choro… Meu caso é cirúrgico e apesar de o procedimento ser pouco invasivo, a cirurgia me abala de muitas formas”, escreveu.

Ela também afirmou que demorou para perceber os sintomas e recomendou às seguidoras prestarem atenção aos sintomas. “Só quando a dor ficou insuportável que fiz a ressonância… Então, irmãs de útero, fiquem atentas. Conversem com seus médicos, prestem atenção ao menor sintoma.”

Nos comentários da publicação, famosos e internautas anônimos demonstração apoio à artista. “Juntas. Te amo!”, escreveu Larissa Manoela. “Melhoras, querida! E vou fazer uma corrente de orações para você ficar bem logo”, completou Alexandra Richter.

O distúrbio

A endometriose é uma afecção inflamatória provocada por células do endométrio que, em vez de serem expelidas, migram no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal.

O endométrio é uma mucosa que reveste a parede interna do útero, sensível às alterações do ciclo menstrual, e onde o óvulo depois de fertilizado se implanta. Caso não haja fecundação, boa parte do endométrio é eliminada durante a menstruação. O que sobra volta a crescer e o processo todo se repete a cada ciclo.

No caso da endometriose, em vez das células do endométrio serem expelidas, migram no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal, onde voltam a multiplicar-se e a sangrar.

As causas do distúrbio ainda não estão bem estabelecidas. Uma das hipóteses é que parte do sangue reflua através das tubas uterinas durante a menstruação e se deposite em outros órgãos. Outra hipótese é que a causa seja genética e esteja relacionada com possíveis deficiências do sistema imunológico.

Tratamento

O exame ginecológico clínico é o primeiro passo para o diagnóstico, que pode ser confirmado por exames laboratoriais e de imagem. Para confirmar o diagnóstico, são realizados exames de biópsia.

Pessoas que menstruam podem valer-se de medicamentos que suspendem a menstruação: a pílula anticoncepcional tomada sem intervalos e os análogos do GnRH. Em caso de lesões maiores de endometriose, em geral, devem ser retiradas cirurgicamente. A remoção dos ovários e do útero pode ser uma alternativa de tratamento.

