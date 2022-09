CEART e Comercial jogarão a série B com portões fechados

O CEART e Comercial E.C de Três Lagoas terão que jogar com portões fechados no campeonato estadual da série B. De acordo com o regulamento, o torneio começa no final da próxima semana.

Segundo informações do Arquibancada MS, ambos os clubes indicaram a Federação de Mato Grosso do Sul (FFMS) que mandariam seus jogos no Estádio Francisco Chaves Filho, mais conhecido popularmente como Chavinha, na cidade de Itaporã, e também no Estádio Benedito Soares da Mota (conhecido como Madrugadão), porém não apresentaram os laudos ao Ministério Público sobre avaliação e a liberação do local.

O time do CEAT fará três jogos em Itaporã, contra o Novo, Naútico e Ivinhema, enquanto o Comercial jogará duas vezes no Madrugadão contra Ivinhema e Ceart.

