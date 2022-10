Por questões climáticas, Brasil tem replantio de soja

Como consequência do excesso e falta de chuva em algumas regiões do Brasil, o plantio da soja 2022/23 chegou a 34% da área estimada no país. O número é inferior se comparado ao mesmo período do ano passado, que chegou a 38%. As informações foram levantadas pela AgRural e foram divulgadas nesta quinta-feira (20).

Por causa da constante chuva e o céu nublado acompanhado de temperaturas baixas, a semeadura se torna cada vez mais sem fôlego, um exemplo claro é Paraná, onde o desenvolvimento das plantas vem se tornando lento.

No oeste e no sudoeste do Paraná, as áreas que normalmente seriam colhidas na segunda quinzena de janeiro estão sendo previstas para serem colhidas somente no início de fevereiro, levando em consideração as condições atuais de clima. Além deste atraso, em algumas áreas pontuais será preciso replantar duas regiões.

Em relação a falta de chuva e consequentemente a umidade insuficiente, áreas em Mato Grosso e Minas Gerais também terão que ser replantadas.

Já quando analisamos o plantio de milho, a safra 2022/23 atingiu na quinta-feira (20) uma área estimada de 51% no Centro-Sul do Brasil, sendo inferior ao mesmo período do ano passado, que alcançou a marca de 53%.

No Sul, também há um atraso na reta final da semeadura devido ao excesso de chuva, que tem tornado mais lento o processo de desenvolvimento das lavouras, especialmente no Paraná, onde existem casos isolados de replantio.

Em São Paulo, Minas Gerais e Goiás, que têm um calendário mais tardio, o plantio ainda está no começo e avança em conjunto com a melhora da umidade do solo.

