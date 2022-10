Segunda sem carne: aprenda a receita de Tabule, receita típica árabe

Na segunda sem carne de hoje a receita é de Tabule, prato de origem árabe, que pode ser degustado como prato principal ou como acompanhante de carnes, peixes ou aves. O tabule tradicional é feito com trigo para quibe, tomates, limão e pepino, e o destaque no sabor fica por conta da hortelã. Além disso, ele é pratico para os dias corridos, por ser uma receita rápida e durável quando armazenada na geladeira.

Ingredientes:

½ xícara (chá) de trigo fino (para quibe)

2 tomates maduros

½ cebola

1 ½ xícara (chá) de folhas de salsinha (cerca de 1 maço)

¾ de xícara (chá) de folhas de hortelã fresca (cerca de 1 maço)

caldo de 1 limão

¼ de xícara (chá) de azeite

sal a gosto

folhas de minialface romana para servir

Modo de Preparo:

Numa tigela média, coloque o trigo, cubra com água e deixe hidratar por 15 minutos. Enquanto isso, prepare os outros ingredientes.

Lave, seque e corte os tomates ao meio. Descarte as sementes e corte cada metade em cubos pequenos. Descasque e corte a cebola em cubos pequenos.

Lave e seque bem as folhas de salsinha e de hortelã – para ficar mais fácil, utilize uma centrífuga de saladas, assim as folhas ficam bem sequinhas. Pique grosseiramente a salsinha e a hortelã.

Passado os 15 minutos, forre uma peneira com um pano de prato limpo e escorra a água do trigo. Una as pontas do pano, fazendo uma trouxinha, e torça bem para escorrer o excesso de água.

Numa tigela coloque a cebola, o tomate, a salsinha e a hortelã picados. Tempere com o caldo de limão, o azeite, sal a gosto e misture bem. Acrescente o trigo hidratado e misture delicadamente com uma colher – o trigo é o último a entrar na salada para não ficar encharcado. Prove e ajuste o sal. Sirva a seguir com folhas de alface a gosto.