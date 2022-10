Avicultura de corte tem crescimento de 46,32% em MS

Para auxiliar os produtores rurais a atender os altos níveis de exigência foi lançado o Proape

Mato Grosso do Sul teve crescimento de 46,32% na avicultura de corte, nos últimos dez anos. Os dados são do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

“Os consumidores, tanto internos como externos, buscam alimentos cada vez mais seguros e nosso Estado possui um celeiro de oportunidades para esse setor, pois temos grãos, solo e clima favoráveis, pontos importantes para a biosseguridade das granjas”, ressalta o consultor técnico do Sistema Famasul, Fernando Bressan.

Visando contribuir com os produtores rurais que devem atender altos níveis de exigência e padrão de modernidade, foi criado o Proape – Frango Vida/MS (Programa de Avanços da Pecuária de Mato Grosso do Sul), o que vem auxiliando na expansão da atividade no Estado, além de oferecer apoio para as ações de regularização ambiental, sanitária e trabalhista, por meio de incentivo financeiro ao avicultor que aplicar o “tripé da sustentabilidade” no sistema produtivo, como pagamento de serviços ambientais.

Com o cumprimento das determinações são oferecidos benefícios, que conforme a Famasul chegam ao máximo de 50% do valor do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) nas operações internas, sendo que 32% são para aqueles que cumprirem todos os critérios obrigatórios e 1,5% para cada critério complementar cumprido, limitado ao total de 18%.

“A produção de frangos de corte em Mato Grosso do Sul está alicerçada no sistema de integração, em que a agroindústria é denominada integradora, que fornece ao produtor integrado os pintos, a ração, assistência técnica, se responsabiliza pelo abate e pela comercialização do frango abatido e o produtor entra com as instalações, os equipamentos, o aquecimento, a água, a cama e a mão de obra”, afirma a consultora técnica Fernanda Lopes.

A relação de integração entre produtor e indústria foi regulamentada pela Lei nº 13.288/2016, conhecida como “Lei da Integração” que define os direitos e deveres das partes com elementos que auxiliam na gestão. Como forma de gerir a relação entre os representantes dos produtores integrados e da indústria integradora, a legislação também prevê a criação das Cadecs (Comissões para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração). Em Mato Grosso do Sul existem quatro no setor de avicultura, localizadas nos municípios de Sidrolândia, Dourados, Caarapó e Glória de Dourados.

Mercado

Entre janeiro e setembro de 2022 o preço médio do frango abatido no atacado de Mato Grosso do Sul foi 19,7% superior se comparado ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados da Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul).

Segundo a Iagro-MS (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul), o número de abates também cresceu no período, saindo de 131,6 milhões de cabeças abatidas em 2021, para 133,1 milhões neste ano.

Números do MDIC (Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços) detalham que o volume da carne de frango in natura exportada nos nove primeiros meses de 2022 foi de 137,9 mil toneladas, totalizando US$ 290 milhões em faturamento na comercialização. Os principais destinos da proteína são Japão, China e Emirados Árabes Unidos, que juntos representam 45,58% da receita total.

Avicultor fomenta produção de aves com ajuda do Senar (Por Marina Romualdo)

Em Mato Grosso do Sul, há mais de 20 anos e com 10 granjas no Estado, Adroaldo Hoffman, 51 anos, trabalha com avicultura. Com alojamento para 250 mil aves no total, ele trabalha com avicultura de corte e destina toda a produção para a indústria. Entre os investimentos na atividade, está o conhecimento.

Durante a semana, Hoffman participou da Cadec (Comissão para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração) oferecida pela CNA no município de Sidrolândia, contando com ajuda do Sistema Famasul. Entre os cursos realizados, participou de um dos estudos sobre auxiliar produtores que participam da comissão em seus municípios.

O avicultor explica que a Cadec foi trazida pela lei nº 13.288/2016 para acompanhamento, desenvolvimento e conciliação da integração. “A CNA e a Famasul fizeram o curso Cadec Brasil para trazer ao produtor rural o conhecimento para que ele tenha equilíbrio nas negociações com a indústria.”

Com um leque de capacitações, o avicultor conta sobre fomentar o gerenciamento de sua produção de aves com ajuda do Senar-MS. Para o Adroaldo, essa parceria com o Senar e a federação é muito importante. “Porque o produtor é muito eficiente da porteira para dentro, mas às vezes tem dificuldade de buscar informações, por falta de tempo ou de instrução de onde buscar e quais são os cursos voltados à sua atividade.”

“Além disso, o Senar já tem mapeado quais são a necessidade, quais as dificuldades e as vantagens que o produtor pode ter com esses cursos que são padrão no Brasil inteiro”, conta o avicultor.

Por fim, Hoffman relata que manter a qualidade da proteína produzida aqui é o principal desafio, mas que vem sendo superado com o passar dos anos pela seriedade dos produtores de avicultura no Estado.

“Nós demoramos muitos anos para chegar ao ponto que nós chegamos na produção estadual e nacional. É de suma importância que a gente faça esse trabalho para a sustentabilidade do negócio e para continuação de uma produção de proteína de qualidade na mesa do Brasileiro”, finaliza o produtor rural.

Por Evelyn Thamaris

