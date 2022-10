Corpo de um jovem carbonizado em Três Lagoas é identificado

O corpo de um rapaz encontrado carbonizado em Três Lagoas, a 334 km de Campo Grande, teve a identidade identificada no IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal). Trata-se de um jovem de 19 anos, chamado Jeferson de Lima da Silva, que foi encontrado no sábado (22), no bairro Vila de São João. A identificação foi feita pelo pai da vítima.

O corpo do jovem foi localizado dentro de uma cova por crianças que brincavam de pipa, em um local próximo. De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar esteve no local e fez a preservação da área para a perícia.

Duas pessoas compareceram na Delegacia de Polícia Civil para fazer reconhecimento do corpo. Elas alegaram ter parentes desaparecidos em Três Lagoas. Foi quando o pai da vítima fez a identificação do corpo.

O crime foi registrado na Depac de Três Lagoas (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como morte a esclarecer. A Polícia Militar segue com a invetigação do caso.

Com informações do jornal Hoje Mais.