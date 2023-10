Poder de compra do boi gordo frente ao bezerro é o menor em dois anos

Os preços do boi gordo vêm apresentando forte reação neste mês, impulsionados pela baixa oferta de animais para abate – o Indicador CEPEA/B3 (mercado paulista) já opera acima dos R$ 220. No entanto, pesquisadores do Cepea ressaltam que a valorização da arroba não foi suficiente para melhorar o poder de compra de pecuaristas terminadores. Esse cenário se deve às baixas mais intensas da arroba bovina frente às registradas para o animal de reposição ao longo de 2023.

Dados do Cepea mostram que, nesta parcial de setembro (até o dia 26), pecuaristas precisam de 9,58 arrobas de boi gordo paulista para a compra de um bezerro sul-mato-grossense (nelore, de 8 a 12 meses), contra 8,36 arrobas em setembro/22. Inclusive, o momento atual é o mais desfavorável ao pecuarista terminador desde outubro de 2021, quando foram necessárias 10,27 arrobas para fazer a mesma troca.

