Diferença entre preços do boi e da carne diminui em abril, aponta Cepea

Com a média mensal da arroba do boi gordo paulista (Indicador Cepea/B3) apresentando, de março para abril, queda mais intensa que a da carne negociada no atacado da Grande São Paulo (carcaça casada), o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) registrou aproximação entre os valores destes produtos.

Em abril, até o dia 12, a diferença entre o boi para abate e a da proteína no atacado foi de R$ 11,67 reais/arroba (com vantagem para o animal), contra R$ 19,06 reais/arroba em março e R$ 12,39 reais/arroba em abril de 2021. Trata-se, também, da menor diferença desde novembro do ano passado. Para esse resultado, foram consideradas as médias mensais deflacionadas pelo IGP-DI março de 2022.

Em novembro de 2021, a diferença foi de apenas R$ 7,15 reais a arroba com a carcaça casada cotada a R$ 312,30 o valor da arroba no atacado da Grande São Paulo e o boi gordo, a R$ 319,44 a arroba no mercado paulista, em termos reais.

Vale lembrar que, em novembro do ano passado, a média mensal da arroba registrava menor patamar, devido à suspensão dos envios de carne bovina à China, maior destino da proteína brasileira. Com informações da Cepea.