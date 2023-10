Outubro começa com 1,3 mil convocados do CNH MS Social iniciando processo da 1ª habilitação

Acontece na primeira semana de outubro a apresentação de 1,3 mil convocados em 46 municípios do Estado, que darão início ao processo no programa CNH MS Social. A lista de convocados foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 11.276 do dia 22 de setembro a partir da página 33.

O DOE pode ser acessado aqui (https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO11276_22_09_2023). Os convocados devem comparecer a sede do Detran do seu município na data e horário estabelecidos no edital de convocação.

Confira abaixo as matérias contendo as informações por regionais.

Campo Grande: https://www.detran.ms.gov.br/programa-cnh-ms-social-convoca-217-candidatos-de-cidades-proximas-a-campo-grande/

Três Lagoas: https://www.detran.ms.gov.br/regional-de-tres-lagoas-convoca-249-candidatos-do-programa-cnh-ms-social-para-abertura-do-processo/

Jardim: https://www.detran.ms.gov.br/abertura-de-processo-do-programa-cnh-ms-social-na-regional-de-jardim-sera-nos-primeiros-dias-de-outubro/

Nova Andradina: https://www.detran.ms.gov.br/processo-de-habilitacao-pelo-cnh-ms-social-tera-inicio-para-210-pessoas-da-regiao-de-nova-andradina/

Coxim: https://www.detran.ms.gov.br/cnh-ms-social-convoca-190-inscritos-da-regiao-de-coxim/

Naviraí: https://www.detran.ms.gov.br/regional-de-navirai-espera-273-candidatos-para-inicio-do-processo-de-primeira-habilitacao-pelo-cnh-ms-social/

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

