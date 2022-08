Humberto Figueiró é o entrevistado desta quinta-feira

O grupo do jornal O Estado MS nesta quinta-feira (18), às 14h, entrevista Humberto Figueiró (PRTB), candidato a vice – governador do Capitão Contar (PRTB).

A entrevista faz parte da série que ouvirá as propostas dos vices-candidatos ao governo do Estado para esta eleição e os apresentará a população. Ela será transmitida ao vivo através do O ESTADO PLAY, no youtube e facebook.

O objetivo do grupo O ESTADO MS é de apresentar os candidatos que concorrerão ao pleito deste ano que participarão desta corrida iniciada nesta última terça-feira (16), e abrirá espaço para alcançarem os seus eleitores divulgando as suas propostas.

O PRTB foi o primeiro partido desde a pré – campanha a anunciar a chapa completa composta pela dupla Contar e Figueiró.

Humberto Figueiró

Advogado, professor universitário e empresário contará sobre o seu apoio e decisão de participar deste pleito eleitoral.

A entrevista no estúdio do O ESTADO PLAY terá a duração de 30 minutos, acompanhe ao vivo através do youtube.

Todas as entrevistas serão publicadas no portal do Jornal O Estado, no jornal impresso e ao vivo pela página do facebook.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais: Ilmo Cândido é o vice convidado desta quarta-feira (oestadoonline.com.br)