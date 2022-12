Novas vagas de técnico agropecuário são de jovens

Nos dez primeiros meses do ano 64,5% dos postos de trabalhos em técnicos agropecuários gerados em Mato Grosso do Sul, foram ocupados por pessoas entre 18 e 24 anos. Os números são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Previdência que registrou 144 novos empregos na área.

“A porcentagem representa novas oportunidades para os recém-formados. Isso demonstra como o mercado está aberto a receber esses profissionais, como os graduados do Centro de Excelência, por exemplo, que finalizam o curso completamente preparados para atuar nas propriedades do estado”, explica o diretor do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte do Senar/MS, Gustavo Cavalca.

“42% das matrículas são na forma subsequente, quando o aluno já concluiu o ensino médio e está matriculado em um curso técnico, perfil que se enquadra o Curso Técnico em Agropecuária do Senar/MS”, detalha a consultora técnica do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira. Segundo dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), disponibilizados na Sinopse Estatística da Educação Profissional e Tecnológica, em 2019, Mato Grosso do Sul registrou 18,8 mil matrículas em cursos técnicos de nível médio. “

A iniciativa privada responde por 41,18% das matrículas com mais de 7,7 mil alunos, sendo que 6,4 mil estão em curso técnico subsequente, o que representa 83,17% dos estudantes. Na esfera pública, somando a administração municipal, estadual e federal com mais de 11 mil inscritos, apenas 1,4 mil estão na modalidade subsequente.

O gênero feminino aparece com 52,35% das matrículas, com 9,8 mil alunas. Os estudantes do sexo masculino são 8,9 mil, número que representa 47,65% do total. Mais de 40% de todos os inscritos possuem entre 15 e 17 anos; seguido pela faixa etária de 25 anos ou mais, com 29,2%. Os alunos entre 18 e 24 anos representam 26,18%.

