Lívia Tosta traz dicas para aumentar os cílios e sobrancelhas

Se você está com problemas de queda de cabelo, especialmente dos cílios, siga essa dica MA-RA-VI-LHO-SA. No #ComeceLinda da semana, Lívia Tosta trás algumas dicas de como melhorar o crescimento dos cílios e das sobrancelhas.

O tratamento de crescimento é feito a partir de um rímel especial, manipulado em farmácia, que traz uma fórmula especial, com os seguintes fármacos: Minoxidil, Auxina tricógena, Capilia Longa, Silício orgânico; e Fatores de crescimento.

A blogueira conta que dá para complementar o tratamento com suplementação. No entanto, recomenda que haja uma consulta com médicos e especialistas antes de iniciar o tratamento.

