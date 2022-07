Soja, celulose e carne bovina impulsionam exportações de MS

O crescimento do desempenho econômico do mês de julho foi de 12,84%, o que significa uma movimentação em valores que chega a US$ 4 bilhões somente no primeiro semestre de 2022. Os principais responsáveis pelo aumento são a soja, celulose, carne bovina, carne de aves, óleos e milho.

Os dados são registrados na Carta da Conjuntura, boletim trimestral publicado pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). A carta apresenta uma análise ampla e diversificada sobre o desempenho brasileiro em determinado trimestre.

O grão da soja aparece como o primeiro produto na pauta de exportações, com 37,56% do total exportado em termos do valor, e com aumento de 2,07% em relação ao mesmo período no ano passado. Em seguida vem a celulose, com 18,5% de participação, carne de bovinos, com aumento de 47,03%; óleos e gorduras vegetais e animais, com alta de 67,42%; Carne de aves (28,48%) e o milho (55,43%).

O principal parceiro nas exportações de produtos sul-mato-grossenses é a China. No primeiro semestre de 2022, o país asiático representou 44,27% do valor total das exportações. O principal município exportador no primeiro semestre de 2022 foi Três Lagoas, com cerca de 33,2% dos valores exportados, com composição baseada sobretudo nas exportações na indústria de Papel e Celulose.