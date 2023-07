Novos armazenamento de grãos beneficiam produção de Ponta Porã

O secretário adjunto da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia), Valter Carneiro Júnior, representou o Governo do Estado nesta quinta-feira (5) na inauguração do entreposto da Coamo em Ponta Porã. Os investimentos da cooperativa em Mato Grosso do Sul são resultado da política de desenvolvimento industrial e da implementação do Procoop (Programa Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento do Cooperativismo de MS) pelo Governo do Estado.

Com a inauguração das unidades de Rio Brilhante e Ponta Porã, entre entrepostos e a indústria produtora de farelo e óleo de soja em Dourados, já são 19 unidades da cooperativa que já está em atuação há 19 anos em Mato Grosso do Sul. “É um investimento importante para a agricultura de Ponta Porã e região viabilizado por meio do Procoop, que é conduzido pela Semadesc”, comentou o secretário adjunto Walter Carneiro Júnior.

Para o Presidente Executivo da Coamo, Airton Galinari “as duas novas unidades são de primeiro mundo e vêm ao encontro da Coamo de estar cada vez mais perto dos seus cooperados. Teremos aumento no número de cooperados e os benefícios do pacote de serviços que a Coamo leva com desenvolvimento técnico, educacional e social. E também informações com condições mercadológicas e novas formas de fazer negócios com estrutura para apoio na cadeia de produção”, destaca.

O empreendimento em Ponta Porã é composto por quatro silos com capacidade de 170 mil sacas cada, totalizando mais de 40 mil toneladas de produtos armazenados, com três moegas, dois tombadores bitrem, armazém de insumos com 4 mil metros quadrados e escritório administrativo/operacional com pré-classificação.

O prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, comentou que a chegada da Coamo vai impulsionar a economia da sua região. “Parabéns à Coamo, recebemos com muita alegria a cooperativa e ficamos felizes em constatar que o apoio foi importante para vermos esta bela realidade com um investimento fantástico, que vai ajudar os produtores e aquecer a nossa economia. O sucesso da Coamo já é grande e temos orgulho de ter a cooperativa junto conosco”.

O secretário de Infraestrutura e Logística do Estado do Mato Grosso do Sul, Hélio Peluffo Filho, prevê um grande desenvolvimento para os produtores e comunidades. “Este trabalho é resultado de R$ 100 milhões, sendo um modelo construtivo, inovador e único, criando novo case de sucesso, ditando regras de construção de silos. A Coamo acredita no Mato Grosso do Sul e ajuda a impulsionar nosso estado e país”, afirmou.

Leia mais: Conab realiza cadastramento de armazéns

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.