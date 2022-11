México abre mercado para carne suína brasileira

Foi anunciada nesta segunda-feira (14) pela Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SCRI-Mapa) a abertura do mercado mexicano para a carne suína brasileira. A partir disso, o comércio bilateral entre os dois países será intensificado.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) esclarece que as habilitações referem-se a plantas frigoríficas de Santa Catarina que, na época da solicitação de acesso às autoridades mexicanas, era a única região brasileira reconhecida pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) como livre de aftosa sem vacinação.

Para Ricardo Santin, presidente da ABPA, essa abertura representa uma das mais importantes conquistas para a cadeia exportadora de proteína animal do Brasil. “O México é, historicamente, um dos três principais destinos das exportações globais de carne suína, com volumes próximos a 1 milhão de toneladas. Falamos de aproximadamente 10% do trade global”, explica Santin.

Luís Rua, diretor de mercados da ABPA, acredita que as exportações brasileiras deverão ser direcionadas aos processadores mexicanos, evitando assim uma concorrência com a produção local de suínos.

“Vamos atuar em complementaridade à produção mexicana de suínos. Exatamente nesse sentido, envidaremos esforços para ampliar a habilitação para plantas das novas áreas reconhecidas pela OMSA como livre de aftosa sem vacinação, como Rio Grande do Sul e Paraná, ampliando ao máximo a capacidade de fornecimento de produtos brasileiros à população do México”, diz Rua.

Com essa nova abertura para a carne suína brasileira, o Brasil chegou a 48 novos mercados abertos para os produtos agropecuários apenas em 2022. Desde 2019, o número de mercados abertos chegou a 234.

Com informações do Canal Rural.

