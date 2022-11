França entra em “alerta máximo” por gripe aviária

A França entrou em “alerta máximo” por causa da gripe aviária. Neste ano de 2022, o país passou pelo pior surto da doença, registrando cerca de 22 milhões de aves abatidas. O Ministério da Agricultura orientou que os produtores mantenham os animais presos nas granjas, com o objetivo de conter a propagação da gripe.

A disseminação do vírus causa preocupação no governo e na indústria avícola devido a possível devastação que pode ocorrer nos rebanhos; além das restrições comerciais que podem ser implantadas contra o país, que figura no segundo lugar como maior produtor de aves da União Europeia; e o risco de transmissão humana, que pode causar graves doenças respiratórias e até mesmo pneumonia.

“Em um contexto marcado pela persistência do vírus no ambiente e pela forte atividade migratória de aves selvagens, é fundamental reforçar as medidas preventivas para evitar a contaminação das explorações avícolas”, afirmou o ministério.

Anteriormente o nível de risco estava em “moderado”, agora que evoluiu para “alto”, as atuais orientações é de que as aves sejam mantidas dentro das granjas, além de novas medidas de seguranças que serão adicionadas em outros setores, como por exemplo a caça.

Veja também: Mata Atlântica produz 50% de todo o alimento consumido

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.