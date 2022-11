VÍDEO: Temporal deixa centenas de famílias desabrigadas em MS

As fortes chuvas que atingiram Mato Grosso do Sul nos últimos três dias gerou diversos estragos em todo o Estado. Em Ponta Porã três casas foram interditadas e mais de 50 famílias ficaram desalojadas. Na cidade de Caracol foi decretada situação de emergência após o temporal destelhar mais de 90 casas.

Entre domingo (13) e segunda-feira (14), Ponta Porã, cidade a 313 quilômetros de Campo Grande, registrou 168,8 milímetros de chuva, segundo dados do Cemadem (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). As fortes chuvas deixaram cerca de 50 famílias desabrigadas. A Vila Áurea foi uma das regiões mais afetadas pelo temporal e três casas foram interditadas.

Secretário de Segurança Pública de Ponta Porã, Marcelino Nunes destaca que foi criada uma força-tarefa para auxiliar a população e algumas famílias já começaram a receber materiais como cimento, tijolos e lonas para reparar os danos da chuva.

“O prefeito Hélio Peluffo (PSDB) determinou que fosse criada uma força-tarefa, composta pela Secretária de Segurança Pública, Defesa Civil,Assistência Social e Secretaria de Obras, no intuito de dar o primeiro atendimento a essas pessoas, três casas foram interditadas e estão impossibilitadas de serem habitadas”, disse.

No município de Caracol, a 385 km de Campo Grande, o temporal assolou o município na madrugada desta segunda-feira (14), o que gerou prejuízo em mais de 500 casas, chácaras e fazendas.

Conforme a prefeitura de Caracol, no perímetro urbano, aproximadamente 93 casas foram destelhadas, árvores e postes foram derrubados e antenas arrancadas, deixando a população sem internet. Há também registros de falta de água e de energia em vários pontos da cidade.

Para auxiliar os moradores, a administração municipal acionou a Defesa Civil Estadual que está prestando auxílio e socorro às famílias prejudicadas pelo temporal.

“Estamos de plantão para socorrer e reparar os prejuízos causados pelas fortes chuvas de forma que seja possível amenizar a dor e as perdas matérias dos nossos caracolenses”, afirmou o prefeito, Neco Pagliosa (PSDB).

Confira o vídeo:

Em caso de tempestade a Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de árvores, em casos de rajadas de vento, devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

A Cedesc (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil) dispara SMS para os números cadastrados no 40199 avisando por meio de alertas o risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e estragos em plantações.

Serviço:

Informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199 ou 153) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.