Lei que institui o Programa Estadual de Bioinsumos é criada no Estado

Tendo como objetivo fortalecer e ampliar a produção e uso de Bioinsumos no setor de agropecuária, além de promover a produção sustentável em Mato Grosso do Sul, foi criada a lei que institui o programa estadual de Bioinsumos. Também é previsto que a iniciativa ajude o Estado a atingir o status de Carbono Neutro até 2030.

É considerado como bioinsumo pela nova lei os produtos, processos ou tecnologias de origem vegetal, animal ou microbiana, que são destinados a produtos agropecuários.

O Programa Estadual de Bioinsumos, que vem para integrar o Plano Estadual de Fomento ao Manejo Integrado de Pragas (MIP), será coordenado pela Semagro (Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção, e Agricultura Familiar). Sendo assim, será possível realizar parcerias com órgãos e entidades, públicas ou privadas, além de alavancar o desenvolvimento de pesquisas e avanços na construção do conhecimento.

Jaime Verruck, secretário da Semagro, relembra que Mato Grosso do Sul não tinha projeto de lei que regulamentava essa inciativa e que o “uso de bioinsumos é uma tendência e faz parte do escopo da bioeconomia. Então, o próprio agronegócio tem visto a necessidade de desenvolver biofertilizantes e bioinseticidas. Por isso que nós pretendemos, através dessa lei, estimular o uso destes insumos”.

Já o superintendente de Agricultura e Pecuária, Rogério Beretta, esclarece que a meta do projeto é atrair mais empresas para o setor. “A partir do projeto queremos atrair empresas para o Estado, implantando biofábricas no sistema “on farm” e biofábricas de produção comercial, atendendo a demanda que hoje cresce à razão de 25 a 30% ao ano”, explicou, destacando que o bioinsumo hoje em dia é um importante ferramenta para o controle de pragas, o que ajuda na redução de uso dos produtos químicos.

