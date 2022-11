Gripe aviária: Holanda abate 29 mil aves para conter doença

Na Holanda, uma fazenda no norte do país abateu 29 mil galinhas após o governo europeu detectar uma cepa altamente infecciosa de gripe aviária. Em outras sete fazendas próximas, uma proibição de transporte precisou ser imposta.

Esse é o terceiro caso de gripe aviária em grande escala no país nos últimos dias e o sexto apenas em novembro. Desde a primeira vez que a nova variante da doença foi detectada na Holanda, em 26 de outubro de 2021, mais de 6 milhões de aves foram abatidas, segundo informações da Agência Safras.

Os abates começaram em outubro deste ano, como uma tentativa de conter o surto de gripe aviária. O governo ainda revela que nesta semana do dia 24 de novembro, mais 300 mil animais serão abatidos em uma fazenda no sul da Holanda.

Contudo, não é apenas o país holandês que está passando por este momento. A França já totaliza 22 milhões de aves abatidas desde o começo de 2022 e no dia 10 de novembro foi imposto “alerto máximo” em decorrência da gripe aviária. Nos Estados Unidos, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) já admitiu em outubro deste ano que também passa problemas devido a doença e segundo o órgão, o país já se aproxima de um recorde de abates.

Com informações do Canal Rural.

