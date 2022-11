Rotatória da avenida Três Barras terá semáforos interligados

A sinalização projetada para o reordenamento do trânsito no entorno da rotatória da avenida Três Barras com as ruas José Nogueira Vieira e Marquês de Lavradio terá semáforos interligados com o Centro de Controle Integrado de Mobilidade Urbana por meio de uma fibra ótica, que permite reajuste em tempo real.

Os semáforos também terão nobreak que evita o desligamento inesperado do aparelho, protegendo-o de queima e demais prejuízos, além de possibilitar o funcionamento do semáforo por tempo determinado em caso de queda de energia.

O detalhamento técnico da sinalização que vai regular o fluxo de veículos na região está especificado no memorial descritivo da licitação aberta pela Prefeitura de Campo Grande para contratar a sinalização. As empresas participantes terão até o próximo dia 11 de janeiro de 2023 para apresentar as propostas.

De acordo com levantamento técnico da Agetran, passam pela região aproximadamente 30 mil veículos. É um dos principais acessos aos bairros Tiradentes, Parque Dallas, Rita Vieira e Vilas Boas. O projeto prevê a retirada da rotatória, e instalação de um conjunto semafórico e a adoção da mão-única numa quadra das ruas Domingos Jorge Velho e Miguel Sutil.

A intervenção inclui a pavimentação de um trecho de 200 metros da Rua Manoel da Nóbrega (paralela à Três Barras) e de 70 metros da Miguel Sutil (transversal à Três Barras).

Com a remoção da rotatória e construção de canteiros onde serão instalados os semáforos, acaba o estreitamento da Avenida Três Barras neste trecho que passa a ter duas pistas de rolamento em ambos os sentidos.

Já está na fase de homologação a concorrência para escolha da empresa que executará as obras de infraestrutura para o reordenamento da rotatória.

A expectativa é que com a mudança, o tráfego tenha maior fluidez e seja reduzido o tempo do deslocamento. O condutor que vem do bairro conseguirá seguir em frente pela Três Barras ou entrar na José Nogueira Vieira, com o tráfego regulado por semáforo. Hoje, para fazer trajeto em direção ao Centro, o motorista precisa entrar na José Nogueira, passar pela Rua Final, entrar na Marquês de Lavradio, para então voltar à Três Barras, depois da rotatória.

Outra alteração prevista é para quem vem do Bairro Vilas Boas pela Rua Domingo Jorge Velho, que passará a ser mão única na Três Barras em direção a Manoel de Nóbrega. O condutor não conseguirá entrar na Avenida Três Barras. Terá de entrar à direita na Manoel da Nóbrega e depois à esquerda na Miguel Sutil, que também será mão única, em direção à Três Barras, onde também haverá semáforo.