No Brasil, plantio da safra 2022/23 de soja chega a 76,7%

De acordo com o levantamento realizado pela Safras & Mercado, parceira do Projeto Soja Brasil, o plantio da safra de soja 2023/23 do Brasil atingiu 76,7% da área total esperada, nesta sexta-feira (18). Na semana anterior, a semeadura estava em 67,3%, porém, em relação ao mesmo período do ano passado os trabalhos estão atrasados. Em 2021, a área de plantio de soja já estava em 84,2%.

Os estados mais avançados do Brasil são: Mato Grosso do Sul, com 99%; Mato Grosso, em 99%; Paraná, que alcançou os 96%; Goiás, onde o plantio chega a 85%; São Paulo, com 80% da área atingida; Minas Gerais, com 69% e Rio Grande do Sul com apenas 30%.

É previsto pela Safras & Mercado que a produção de soja em 2022/23 totalize 154,53 milhões de toneladas, um aumento de 21,3% em relação a temporada anterior, que alcançou 127,44 milhões de toneladas. Se a estimativa for confirmada, essa temporada será a maior da história. No relatório anterior, já era projetado 151,5 milhões de toneladas, representando assim uma elevação de 2% sobre a estimativa anterior.

A Safras indicou um aumento de 3,7% na área de plantio, estimada em 43,74 milhões de hectares. Em 2021/22, o plantio ocupou cerca de 42,16 milhões de hectares. O relatório também apontou que a produtividade média deverá passar de 3.038 quilos por hectare (50,6 sacas) para 3.551 quilos (59,1 sacas).

Veja também: Caiado tenta aprovar o “Fundersul” de Goiás

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.