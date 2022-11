Homem é preso por estupro de adolescente de 13 anos e tráfico de drogas

Um homem, de 26 anos, foi preso por estuprar uma adolescente de 13 anos de idade, em Batayporã, município localizado a 311 km de Campo Grande. Ele também foi acusado de oferecer drogas à menor. A prisão ocorreu na última terça-feira (22).

De acordo com o jornal Nova News, a Polícia Civil de Batayporã foi comunicada pelo Conselho Tutelar de que uma adolescente de apenas 13 anos estaria faltando na escola com frequência, e nesse contexto, se relacionava com um homem mais velho, até mesmo pernoitando na casa dele.

Também foram repassadas informações de que o indivíduo estava envolvido com tráfico de drogas, além de fornecer drogas livremente ao uso da adolescente.

A partir dessas informações, a equipe da Polícia Civil se deslocou até a casa do homem, onde o encontrou em companhia da adolescente, inclusive com roupas, uniforme e material escolar guardados em uma bolsa.

Diante da cena, os agentes policiais constataram que o homem mantinha um relacionamento íntimo com a adolescente de 13 anos. O homem foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.

No local, também foram apreendidas várias porções de maconha, caixas fechadas de seda, utensílios utilizados para a separação e embalagem da droga, máquina de cartão de crédito, e dinheiro em espécie, evidenciando também a prática do tráfico.

Denuncie

Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato, como ocorreu neste caso.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos. O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Com informações do jornal Nova News

