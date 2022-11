Brasileiro Alex Poatan encara Adesanya por esperada disputa de cinturão

No próximo sábado acontecerá uma das lutas mais esperadas do ano. O UFC 281, realizado em Nova York (EUA), terá como principal atração a disputa de cinturão dos-pesos-médios (até 84kg) entre o campeão Israel Adesanya e Alex Poatan. O brasileiro foi o único que venceu o nigeriano, ainda em uma competição de kickboxing. O evento começa a partir das 19h30.

O UFC 281 ainda terá a disputa de cinturão peso palha feminino, entre a americana Carla Esparza e a chinesa Zhang Weili, e a participação dos brasileiros Renato “Moicano” e o Wellington Turman.

No topo absoluto dos médios desde 2019, Adesanya busca manter sua invencibilidade dentro da categoria. Além do plano de carreira, o nigeriano pode alcançar seis defesas de títulos caso vença o brasileiro. Seu único revés foi quando decidiu subir para o peso-meio-pesado (até 93kg) para disputar o cinturão que na época pertencia a Jan Blachowicz, que o venceu por decisão unânime.

Dono de um cartel de seis conquistas e uma única perda, Alex Poatan vem de uma vitória por nocaute no primeiro round contra Sean Strickland durante o UFC 276.

Adesanya tem 33 anos, dois a menos do que Poatan, no entanto, conta com mais experiência do que seu adversário no mundo do UFC. Alex nunca lutou um combate de MMA coma possibilidade de cinco rounds. Neste sábado, o brasileiro terá pela primeira vez essa experiência, valendo o que pode ser o título mais importante de sua carreira.

