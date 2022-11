Mulher é resgatada de cárcere privado após filhos pedirem ajuda em posto

Após passar dois meses em cárcere privado uma mulher de 32 anos foi resgatada nesta quinta-feira (10), em Porto Murtinho a 438 km de Campo Grande. O caso foi descoberto a partir da denúncia feita pelos filhos da vítima em um posto de saúde, o marido foi preso em flagrante.

Conforme a ocorrência policial por volta das 11h40 da manhã a polícia foi acionada por funcionários de um posto de saúde do bairro Salim Cafure, os funcionários relataram que crianças foram até ao local para pedir ajuda ao verem a mãe sendo agredida após uma briga do casal.

Em depoimento a mulher relatou momentos de angústia vividos nos últimos dois meses, segundo ela, o homem a ameaçava de morte, trancava a residência para impedi-la de sair e frequentemente se descontrolava e a agredia verbal e fisicamente na frente de seus filhos.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho.

Cárcere Privado

Cárcere Privado é considerado crime contra a liberdade pessoal, previsto no artigo 148 do Código Penal, a expressão vem do verbo encarcerar, que significa deter, ou prender alguém contra sua vontade.

A pena prevista para quem comete esse crime varia entre 1 a 3 anos de reclusão. Contudo, a pena aumenta para 2 a 5 anos em caso de privação de liberdade maior do que 15 dias, crime com finalidade sexual e se as vítimas se enquadram nos seguintes casos: pais, filhos, esposo ou convivente do criminoso, pessoa idosa, pessoa indevidamente internada em casa de saúde ou hospital.

Serviço:

Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher faz uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento.

O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso: Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros.

A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando eventos de violência contra a mulher. O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países.

