Mata Atlântica produz 50% de todo o alimento consumido

De acordo com um estudo realizado pelo SOS Mata Atlântica e assinado pelos pesquisadores Luís Fernando Guedes Pinto, Jean Paul Metzger e Gerd Sparovek., a agropecuária na Mata Atlântica é a responsável por produzir cerca de 50% dos alimentos consumidos no Brasil.

A pesquisa recebeu o nome de Produção de Alimentos na Mata Atlântica e as suas informações foram divulgadas nesta quarta-feira (9). Nele ainda é acrescentado que o bioma, curiosamente, emite apenas 26% dos gases de efeito estufa (GEE) de todo o setor agropecuário brasileiro.

Outros números levantados na pesquisa é que a Mata Atlântica é a responsável por 52% da produção vegetal de alimentos de consumo direto do país (com exceção de milho, soja e cana); 30% da produção vegetal de não alimentos (fibras, látex e algodão); 43% da produção de soja, milho e cana-de-açúcar, culturas alimentares de consumo direto, indireto (ração de animais) e de energia; 56% da produção de alimentos de origem animal; e 62% de cabeças animais (bovinos, ovinos, aves, suínos).

Jean Paul Metzger, professor do Departamento de Ecologia da Universidade de São Paulo (USP), conselheiro da SOS Mata Atlântica e um dos autores do estudo relembra que, historicamente, o bioma é o responsável pela segurança alimentar do país.

“Desde o início da colonização portuguesa, em 1500, o sistema agroalimentar brasileiro dependeu basicamente da Mata Atlântica durante a maior parte da história, mas o seu potencial atual para contribuir, de forma sustentável, com a segurança alimentar da população brasileira ainda é pouco conhecido e explorado.”

O estudo contou ainda com o apoio da Cátedra Josué de Castro e com os dados dos Censos Agropecuários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do MapBiomas e do Atlas da Agropecuária Brasileira.

Com informações da Agência Brasil.

