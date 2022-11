Moagem de cana avança no centro-sul

A operacionalização da colheita foi prejudicada devido a um regime de chuvas mais fortes em algumas regiões produtoras de cana-de-açúcar, com maiores índices pluviométricos registrados no Paraná, Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo. A moagem de cana-de-açúcar na segunda quinzena de outubro na região Centro-Sul atingiu 31,52 milhões de toneladas, registrando aumento de 84,98% em relação à quantidade registrada em igual período do ano passado, quando foram processadas 17,04 milhões de toneladas, segundo relatório da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica). Apesar do efeito adverso na moagem, a alta na pluviosidade tem favorecido o desenvolvimento da planta para o próximo ciclo agrícola.

No acumulado da safra, a moagem totalizou 490,22 milhões de toneladas ante 504,73 milhões de toneladas registradas no mesmo período de 2021 – queda de 2,87%. Conforme a Unica, o significativo aumento registrado na quinzena tem forte relação com o encerramento precoce das unidades produtoras na safra anterior por conta da estiagem que prejudicou severamente o desenvolvimento da planta.

Até o dia 1º de novembro, 208 unidades estavam em operação no Centro-Sul frente às 128 na safra 2021/2022. Na segunda quinzena de outubro, 19 unidades produtoras encerraram a moagem de cana-de-açúcar do atual ciclo. No acumulado, o encerramento de safra atinge 50 unidades. Para a primeira quinzena de novembro está previsto o encerramento de mais 73 unidades produtoras. Contudo, conforme registrado nas últimas quinzenas,

Esse cenário regular de chuvas nos últimos meses do ano interfere diretamente no cronograma de encerramento das unidades produtoras, por tornar incerta a continuidade da atividade agrícola, em função da falta de viabilidade operacional da colheita. A despeito dessa condição, nesta quinzena a safra atual reduziu a defasagem existente, em relação ao ciclo 2021/2022, para aproximadamente 15 milhões de toneladas. Ao final do mês de novembro a moagem no ciclo atual deve equiparar à safra anterior, e o incremento real na quantidade processada de cana-de-açúcar irá depender dos meses iniciais de 2023. Esse cenário, no entanto, dependerá do aproveitamento da moagem sujeita às condições climáticas.