Faro de Gol: Saiba quais são os maiores artilheiros da Champions League

Quando se trata da maior competição entre clubes de futebol no mundo, tudo ganha proporções gigantescas sejam a grandeza dos clubes, os maiores vencedores, o frenesi e, principalmente por suas estrelas, os jogadores mais badalados do momento. Sendo assim, vamos listar os maiores artilheiros da história da Liga dos Campeões e detalhe, muitos destes atletas ainda estão na ativa e prometem.

A competição teve início na década de 50 onde trazia os campeões das principais ligas europeias. A partir daí, foram poucas edições para alcançar o destaque de competição mais importante, bem como a cada edição diversos jogadores eram revelados e se sobressaiam elevando o nível cada vez mais.

Logicamente, os artilheiros sempre se tornaram protagonistas na Champions, responsáveis por trazer a alegria aos seus torcedores e carregar seus clubes pelos trilhos das vitórias, uns fizeram história e consolidaram suas carreiras de grandes jogadores por conta de participações na competição, outros, ainda em atividade, além de craques, são caçadores de recordes, então vejamos:

1 – Cristiano Ronaldo

Quando o assunto é gol, não há como não se falar no maior goleador da atualidade e um dos maiores jogadores que o esporte bretão já viu. Cristiano Ronaldo é sem dúvidas uma máquina de fazer gols e na Liga não seria diferente. Considerado o “Senhor Liga dos Campeões” com 175 partidas disputadas o craque já marcou 131 gols. O gajo já abocanhou sete vezes o título de artilheiro e já levantou a orelhuda 5 vezes.

2 – Messi

Maior rival do português, o argentino hoje meio que persegue CR7 em busca do título de maior artilheiro da Champions, a maior estrela do Barcelona já superou a marca dos 100 gols, 118 para ser mais exato e dificilmente perderá o posto de segundo maior artilheiro da competição.

3 – Raul

Com 71 gols marcados em edições da Liga dos Campeões, o lendário craque do Real Madrid conseguiu sagrar-se artilheiro por duas vezes, onde também conquistou três vezes o título com a equipe merengue. Durante muito tempo, este era o nome que se pensava quando o assunto era goleador da Champions, porém ele foi superado por Messi e CR7. É bem provável que em breve ele também seja ultrapassado por Bezema e Lewandowski.

4 – Robert Lewandowski

O atual melhor do mundo sempre se destacou por fazer muitos gols, uma verdadeira máquina quando se trata de bola nas redes. O polonês já possui 83 gols marcados na competição, com uma marca impressionante de 13 gols em 10 jogos na temporada passada.

5 – Benzema

Muitas vezes questionado e colocado à sombra de Cristiano Ronaldo, o francês apenas conseguiu ser artilheiro da Champions na última temporada, onde também se sagrou campeão. ademais sempre se destacou por marcar muitos gols, quase sempre no Real, mas também em várias temporadas pelo Lyon. Ao todo, contando as passagens pelos dois clubes, são 82 gols em 135 jogos, além de quatro títulos da competição.

