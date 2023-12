Ecossistema de Inovação de Maracaju é referência para MS

Para impulsionar o desenvolvimento da inovação e empreendedorismo na região Sul de Mato Grosso do Sul, na quarta-feira (24), foi lançado o Ecossistema de Inovação de Maracaju. O evento foi promovido no estande do Sebrae/MS presente na Showtec 2023 – feira agropecuária realizada pela Fundação MS e promovida pelo Sistema Famasul, Sistema OCB/MS e Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS).

Juntamente aos representantes do Sebrae, Prefeitura Municipal de Maracaju e Governo de Mato Grosso do Sul, estiveram presentes diferentes agentes, entre empresas e entidades, que integram o ecossistema e irão atuar de forma conjunta em prol do estímulo à inovação. No município, compõem o grupo as entidades do Sistema S, Fundação MS e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS); e as empresas Agriseiva; Celerium Telecomunicações; Agrícola Kanadá; 454 Agência de Marketing e Comunicação Digital; Gold Cereais Corretora e Grupo Água Tirada.

Durante a solenidade de lançamento, foi apresentado um plano de ação feito pelo Ecossistema de Inovação, que prevê iniciativas para identificar e divulgar ambientes que possam ser utilizados pela rede do ecossistema para a promoção da inovação, como prestação de serviços na área de tecnologia, laboratórios no município e espaços de coworking.

Em Maracaju, a formação do Ecossistema de Inovação foi impulsionada pelo programa Cidade Empreendedora, executado no município pelo Sebrae/MS, em parceria com a Prefeitura Municipal. O programa possui como um dos eixos de atuação a Inovação e realiza um trabalho de mapeamento e conexão das instituições para que ajam em conjunto e construam um ambiente propício para a criação e desenvolvimento de negócios inovadores a partir do investimento em ativos tecnológicos e capital humano dos municípios que integram o programa. O principal objetivo é oferecer condições sociais, econômicas, culturais e ambientais favoráveis ao empreendedorismo em cada região.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais : Showtec começa com destaque para avanço tecnológico na agropecuária