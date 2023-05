Showtec começa com destaque para avanço tecnológico na agropecuária

Expectativa é de receber 25 mil pessoas nos três dias de evento

A 26ª edição do Showtec começou ontem (23), na sede da Fundação MS, em Maracaju, com destaque para tecnologias voltadas ao agronegócio. O evento vai encerrar na quinta-feira (25). O momento é de oportunidade para desenvolvimento econômico, novos negócios e geração de emprego.

A expectativa é receber cerca de 25 mil visitantes vindos dos principais Estados do Brasil, entre produtores rurais, consultores, empresários e estudantes. Serão apresentados, ao produtor rural, softwares para agricultura de precisão, novas variedades de soja e híbridos de milho indicados para diferentes tipos de solo. De acordo com a organização, serão mais de 500 tecnologias destinadas aos agricultores de diversas regiões do Brasil e países vizinhos.

Além disso, terá mais de 60 variedades de soja e 100 híbridos de milho. Na programação técnica acontecerão mais de 20 palestras e debates.

Na ocasião, foram assinados convênios para repasse de R$ 4 milhões, por meio da Fundect-MS, à Fundação MS, que organiza o evento. O recurso será para o desenvolvimento do projeto de pesquisa “Validação regional de materiais genéticos e tecnologias de produção de soja e milho”, desenvolvido em dez regiões agrícolas de Mato Grosso do Sul, nas safras 2023/2024 e safrinha 2024.

O governador Eduardo Riedel participou da abertura da feira, que é considerada a quinta maior, na área de disseminação de tecnologia agropecuária do Brasil. “O Estado cresce graças a este tipo de iniciativa. A Fundação MS contribui com conhecimento, ciência e tecnologia. E disponibiliza, para o produtor, aquilo que há de mais atual e moderno do ponto de vista da produtividade. E não é à toa que MS bate recorde sequencialmente nessa área. Isso é uma alegria para o setor, como um todo”, disse.

Novidades

A feira é um evento que agrega as novidades do setor rural com relação às máquinas, equipamentos, insumos e tecnologias que viabilizem o agronegócio e, principalmente, promove a difusão de informações que possibilita melhor produtividade ao agricultor.

Entre as novidades está um miniarmazém automatizado com painel elétrico de comando e tela touch para simular a experiência de forma prática. A cultivar de soja Brasmax Coliseu I2X indicada para diferentes regiões de Mato Grosso do Sul, permite a semeadura desde a janela de abertura até o fechamento.

Outras três cultivares de soja ancoradas na biotecnologia serão apresentadas, uma que se destaca pela alta rusticidade, desenvolvimento radicular, indicada para áreas de várzeas. Já a segunda, tem uma sanidade foliar e radicular, ótimo arranque inicial e alto potencial. E, a última, tem ciclo um pouco mais longo, com menor exigência à fertilidade, indicada para áreas mais marginais e arenosas do sul de Mato Grosso do Sul. Além disso, o evento contará com duas trincheiras e, para completar a novidade, os pesquisadores, posicionados nas trincheiras, terão comunicação direta com o palco principal, proporcionando maior dinamismo ao repassar informações ao público.

Na trincheira número um será possível visualizar aspectos físicos e químicos que ocorrem durante o desenvolvimento do milho, semeado em fevereiro deste ano. Nesta mesma trincheira, haverá o milho consorciado com Brachiaria ruziziensis, com Brachiaria brizantha, com Brachiaria decumbens e Panicum maximum.

Já na segunda trincheira será possível avaliar aspectos biológicos. Nesse espaço, foi semeado milho, forrageiras e aveia, em abril de 2022.

“Optamos por expor esses materiais, junto da arena principal, onde acontecem as palestras do evento, a fim de dinamizar o acesso à informação. Tudo isso deixa os resultados apresentados pelos pesquisadores mais atrativos e visuais”, explica o presidente da Fundação MS, Luciano Muzzi Mendes.

O famoso balão do Sicredi vai estar presente no Showtec. O gerente da Agência de Maracaju, Wesley Kossa, explica que o balão é uma parceria com a Icatu Seguros.

“Muito mais que a gente falar de feira, é trazer negócios, trazer oportunidades, conhecimentos, mas também vincular isso a proporcionar experiências para os nossos associados e visitantes. E quem nunca sonhou com a experiência do voo do balão? Então, na feira, teremos o balão nos três dias, fazer um voo seguro e ver do alto a feira. É uma experiência diferente”, pontuou.

O Showtec é realizado pela Fundação MS e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB-MS (Organização das Cooperativas Brasileiras) e Aprosoja-MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul).

A feira contou com a presença dos presidentes Marcelo Bertoni (Famasul), Celso Régis (OCB/MS), André Dobashi (Aprosoja/MS), Luciano Mendes (Fundação MS), dentre outras autoridades.

Também participaram da abertura, o vice-governador José Carlos Barbosa, os secretários Jaime Verruck (Semadesc) e Eduardo Rocha (Casa Civil), além do diretor- -presidente da Fundect-MS (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul) Márcio Pereira, e o prefeito de Maracaju, José Marcos Calderan.

Safra de soja atinge marca histórica de 15 milhões de toneladas, em MS

A produção de soja em Mato Grosso do Sul atingiu a marca histórica de 15 milhões toneladas do grão, na safra 2022/2023, conforme os dados do boletim do projeto Siga (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio), mantido pela Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) em parceria com a Aprosoja/MS. A informação foi divulgada na manhã de terça-feira (23) em Maracaju, na abertura do Showtec.

O resultado é comemorado pelo Governo do Estado, pois demonstra o resultado positivo da estratégia de expansão agrícola em áreas degradadas, reforçando as políticas de desenvolvimento sustentável para Mato Grosso do Sul. “Essa é uma notícia positiva, excelente para o nosso Estado e que já era observada pelos produtores e nas estruturas de armazenagem. Mato Grosso do Sul bate seu recorde de produção de soja, atingindo 15 milhões de toneladas, marca histórica em termos de produção do grão e com um aumento consolidado da área plantada”, comentou o secretário Jaime Verruck, da Semadesc, em Maracaju.

A produção recorde de soja decorre do aumento de 6% da área plantada, que atinge agora os 4 milhões de hectares, na safra 2022/2023 e também da maior produtividade por hectare. “Atingimos os 4 milhões de hectares plantados, com um aumento da produtividade média, chegando a 62 sacas por hectare, sendo que a projeção era de 58 sacas. Expandimos a produção do grão para áreas que eram, até então, ocupadas pela pecuária e que tinham algum grau de degradação. Isso mostra que a política agrícola do Estado tem atingido resultados adequados”, afirma Jaime Verruck.

O titular da Semadesc destaca ainda que o crescimento na produção da soja, e também do milho, no Estado, se reflete na expansão das unidades de armazenagem de grãos. “É um sinal evidente de que temos uma demanda crescente, tanto que temos recursos alocados no FCO, especificamente para esse tipo de empreendimento”, ressaltou.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS.

