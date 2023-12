Polícia recupera motoniveladora e retroescavadeira horas após o furto

A equipe da Base Operacional da sede, do BPMRv, recuperou na tarde desta quarta-feira (24/05) uma motoniveladora e uma retroescavadeira furtadas em Brasilândia/MS. O BPMRv recebeu a informação da ocorrência de um furto de uma retroescavadeira e uma motoniveladora, na madrugada de quarta-feira, na zona rural do município de Brasilândia/MS .

No início da tarde, o Centro de Comando e Controle, do BPMRv, recebeu a denúncia, via telefone 198, de que, na região do Bairro Itamaracá, caminhões estariam transportando maquinários parecidos com os que foram furtados horas antes. A equipe da PMR realizou diligências pela região e localizou os caminhões e os maquinários, sendo que após verificação, constatou-se ser, de fato, a motoniveladora e a retroescavadeira furtadas.

No local foram abordados quatro homens que alegaram terem sido contratados por um indivíduo, que os pagou o valor de R$ 5.000,00 para realizar o transporte dos maquinários até Campo Grande/MS. Diante dos fatos, todos os autores foram encaminhados à delegacia, juntamente com os caminhões e os maquinários que foram recuperados para serem restituídos ao verdadeiro proprietário. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ R$ 1.100.000,00.

