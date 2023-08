Dobashi participa do 1° Congresso Abramilho, em Brasília

O presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS, André Dobashi, participou nesta quarta-feira (17), do 1° Congresso da Abramilho, em Brasília. O tema principal do evento foi “milho: o grão que revoluciona o Brasil”, e Dobashi abordou questões relacionadas à inovações e soluções para o alcance de altas produtividades.

“O solo faz parte do processo de incremento produtivo, e a gente aprende que promover resiliência no solo é uma característica não só de estabilidade de produção, mas também de incremento de produtividade”, destacou o presidente, enfatizando a importância do manejo adequado do solo. Na oportunidade, pautas como o panorama do agronegócio brasileiro, segurança alimentar, infraestrutura, transformação digital do segmento, empreendedorismo, biotecnologias, manejo de pragas e mercado também foram discutidas.

Além do ministro da Agricultura, Carlos Fávero, estiveram presentes a senadora Tereza Cristina, o presidente do Instituto Pensar Agropecuária (IPA), Nilson Leitão e o presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Agropecuária (FPA), Pedro Lupion.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Quase 81% das lavouras de MS estão em boas condições para a 2ª safra de milho