Dr. Victor Rocha destaca importância do trabalho da enfermagem, durante Sessão Solene

Foi realizada na quarta-feira (17), a sessão solene de outorga da Medalha Legislativa “Wanda Horta”, em comemoração ao Dia Municipal da Enfermagem. Foram homenageados profissionais da área que se destacaram por seus relevantes serviços prestados em Campo Grande. A solenidade foi proposta pelo vereador Dr. Victor Rocha.

Para o proponente, é de suma importância mostrar à sociedade o Dia Municipal da Enfermagem. “Estou muito feliz de estar aqui fazendo esta homenagem a todos os enfermeiros, mostrando o grande trabalho que fazem e irão continuar fazendo na sociedade”, ressaltou o vereador.

O vereador Dr. Victor Rocha entregou a honraria para: Arethusa Bianca de Souza Louzan; Silvia Helena Falchete; Keila Lacerda dos Reis e Alex Edilson da Silva.

Arethusa Bianca de Souza Louzan – Graduada em enfermagem pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS; Especialista em Saúde Pública e Ação na Comunidade pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal – UNIDERP; Atuou como enfermeira coordenadora do CETOHI – HRMS; Docente do curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS; Atuou como enfermeira na Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande como gerente de Unidade de Saúde do Município; Atuou como enfermeira plantonista no CAPS III do Aero Rancho e enfermeira Assistencial na Unidade de Saúde da Família do Jardim Botafogo.

Silvia Helena Falchete – Graduada em enfermagem em 2008 pela Universidade da Grande Dourados – UNIGRAN; Pós-graduada em urgência e emergência hospitalar; Enfermeira durante 10 anos na Associação Beneficente Santa Casa e atualmente atua como enfermeira no Projeto Casa Rosa.

Alex Edilson da Silva – Graduado em enfermagem em 2008 pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Atuou como enfermeiro na atenção primária em Saúde na cidade de Rio Verde de Mato Grosso. Atualmente atua como enfermeiro na Clínica da Família no Iracy Coelho.

Keila Lacerda dos Reis – Graduada em Enfermagem pela Universidade Anhanguera em 2021. Atuou como técnica em enfermagem na Santa Casa, Unimed, Proncor e Maternidade. Atualmente, atua como enfermeira na Maternidade Cândido Mariano.

“É grande a alegria de estar aqui e participar deste momento ímpar para nós profissionais da enfermagem. Recentemente passamos dias e anos difíceis, especialmente nós, expostos na linha de frente salvando vidas, mesmo com medo cumprimos com maestria, mesmo exaustos, muita vitória também é nossa. Nossa humanização muda os corações e pode mudar o mundo inteiro. Sabemos que estarão aqui dia após dia zelando por nossas vidas. Desde sempre somos sinônimo de vida. Obrigada por estarem aqui, serem luz na vida das pessoas “, disse Keila Lacerda dos Reis, em nome dos homenageados.

Para Ângelo Macedo, Presidente do sindicato todos trabalhadores públicos, enfermagem, “estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo contemplar a face de cada um de vocês. É importante que tenhamos por parte desta casa, um reconhecimento a esses profissionais. Sabemos das nossas dificuldades, da nossa luta, e esse momento aqui de reflexão para que possamos usufruir e desfrutar de um reconhecimento, que vem traduzido no dia municipal da enfermagem. São profissionais por excelência e sou muito feliz por representá-los. Temos um piso nacional que se aproxima e peço apoio dos vereadores para que ela possa dar a enfermagem o que lhe é de direito”, destacou.

*Com informações da Assecom da Câmara