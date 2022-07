Quase 81% das lavouras de MS estão em boas condições para a 2ª safra de milho

A estimativa para esta safra é de 1,992 milhão de hectares

Por Izabela Cavalcanti – Jornal O Estado de MS

Mesmo com alguns episódios de geadas ocorrido em meados de junho, a maioria das lavouras de Mato Grosso do Sul ainda estão em boas condições para a 2ª safra de milho. Segundo boletim de agricultura, divulgado pelo Sistema Famasul, no dia 28 de junho, 80,8% estão boas; 12,8% regular e 6,4% ruim.

O total de hectares que se enquadra na categoria ‘bom’ é de 1.609.651,84. Segundo informa a Aprosoja-MS no relatório, “os danos causados pela geada não afetam a expectativa de produção, pois ainda está dentro dos parâmetros de perda quando se realiza a projeção da cultura.”

Na região Norte, Pedro Gomes é o município com melhor desempenho nas condições da lavoura, com 85%, para o total de 3.745,80 hectares de milho. Na região Nordeste, Alcinópolis se destaca com 75%, sendo 7.402,52 hectares.

No Oeste, em Corumbá, Maracaju, Nioaque e Porto Murtinho estão com 100% do desenvolvimento fenológico está em boas condições. No primeiro município são 985,62 hectares de milho; 240.690,67; 4.766,62 e 4.174,84, respectivamente.

Na região Centro, Santa Rita do Pardo está com 95% em boas condições (262,83 hectares); e Terenos (12.806,40). Na região Sul, Fátima do Sul se destaca com 90%, sendo o total de 11.433,68 hectares de milho.

No Sudoeste, está Laguna Carapã, com 90% para um total de 69.298,79 hectares de milho. Região Sul-Fronteira, Aral Moreira está com 90% (77.380,90).

Na região Sudeste, em Novo Horizonte do Sul as lavouras estão 97% em boas condições. No município são 4.662,44 hectares de milho.

Colheita

Até 24 de junho, a área colhida de milho 2ª safra acompanhada pelo Projeto SIGA-MS alcançou 2,9%.

A região norte está com a colheita mais avançada, com média de 10,5%. Já a região Central está com 3,9%, e a região Sul com 1,1%, em média. Ainda segundo estimativa do Siga-MS, a área colhida até o momento, é de aproximadamente 57.768,00 hectares.

Milho

A estimativa para o milho 2ª safra 2021/2022 é de 1,992 milhão de hectares, retração de 12,6% em relação a área da 2ª safra de 2020/2021. A produtividade estimada é de 78,13 sc/ha, gerando uma expectativa de produção de 9,34 milhões de toneladas.

