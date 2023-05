Adolescente é imobilizado após esfaquear mãe de aluno em escola

Advogada, de 46 anos, foi socorrida até o Hospital da Santa Casa de Campo Grande após ter sido esfaqueada na lombar, no início da tarde desta quinta-feira (18), na entrada da Escola Municipal Bernardo Franco Baís, colégio da Avenida Calógeras, centro da Capital.

Quem a esfaqueou foi um adolescente, ex-aluno do colégio, posteriormente detido pelo agente patrimonial no endereço e encaminhado para a Deaij (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude), segundo Tenente da Polícia Militar Rafael Ribeiro Soares. “Parece que a vítima foi escolhida de maneira aleatória, mas essa afirmação ainda deve ser apurada”.

“A mãe estava entregando o filho, quando o adolescente chegou e a atacou. Ele não estava encapuzado, mas foi apreendida quatro facas e um machete na mochila dele. Agora a nossa ideia aqui é dar segurança aos professores, funcionários, pais que leram a notícia na imprensa”, tranquiliza o tenente.

Quem ajudou a segurar o ex-aluno foi o Professor William Silva. Para a reportagem, ele revela que o adolescente estava duas facas nas mãos. Quando o autor tentou entrar no pátio do colégio que estava outras crianças, o agente de segurança arremessou uma mesa nele.

Em seguida, o professor e o agente patrimonial partiram para cima do adolescente com objetivo de desarmá-lo, o que de fato aconteceu. “Acho que ele estava mirando alguém da coordenação. Cheguei a perguntar a ele o porquê de fazer isso, mas ele não falou. Provavelmente a raiz disso vem da família.”

Revoltado, o empresário Éder Antunes buscou a filha e aproveitou para dar sua opinião sobre o caso. “Tem que acabar com a proteção de menores. É uma palhaçada, são bandidos que devem ser presos. Passam muito a mão na cabeça de bandidos. Além disso, tem os governantes que não se preocupam”, avalia o pai.

No caso da mãe e dona de casa Jéssica Rondon, ela já havia considerado mudar o filho de escola pela falta de segurança do colégio. “Devido a vários outros casos violentos, qualquer escola pode passar por isso. Vou esperar ver o que realmente o que aconteceu na ocorrência. Quando se entra ali, é apenas uma porta que separa o lado de fora com o pátio”, diz. Acesse também: Homem é preso após assediar estudantes em terminal e ônibus do transporte coletivo da Capital

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba