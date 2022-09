MS tem recorde no abate de suínos no 2º trimestre do ano

Foram 676 mil cabeças abatidas

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS

Em Mato Grosso do Sul, foram abatidas 676 mil cabeças de suínos no 2º trimestre, recorde da série histórica desde 1997. O montante é 7,1% a mais que o 1º trimestre de 2022 e de 13,0% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Estatística da Produção Pecuária, divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Para o supervisor de indicadores pecuários Bernardo Viscardi, o consumo da carne bovina teve redução por conta da alta do preço no mercado. “A proteína suína é um substituto em relação à carne bovina, que teve seu consumo reduzido por conta da elevação dos preços, observada desde 2020”.

Entre as 25 unidades da Federação que participaram da pesquisa, 19 tiveram alta no abate de suínos em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os estados com a participação acima de 1,0%, Mato Grosso do Sul aparece com +78,29 mil e ocupa a 7ª posição no ranking entre os estados, com 4,8% na participação nacional.

Os estados que lideram os abates são Santa Catarina (+270,04 mil cabeças), Paraná (+258,35 mil), Rio Grande do Sul (+108,05 mil), São Paulo (+103,45 mil). A queda mais expressiva ocorreu em Mato Grosso (-40,26 mil).

Bovinos

De acordo com a Pesquisa Trimestral do Abate de Animais, em Mato Grosso do Sul foram abatidas 832 mil cabeças de bovinos. Aumento de 6,2% em relação ao trimestre imediatamente anterior e, também, alta de 4,4% se comparadas ao mesmo trimestre de 2021.

Entre as federações em relação ao mesmo período do ano passado, MS fica na terceira posição com +35,62 mil cabeças no abate de bovinos. O Estado fica atrás apenas de São Paulo (+163,90 mil cabeças) e Minas Gerais (+59,34 mil).

Frango

O abate de frangos no segundo trimestre chegou a 45,5 milhões de cabeças, apresentando queda de 4,6% em relação ao trimestre imediatamente anterior com 47,7 milhões de cabeças no Estado. A queda foi de 1,9% em relação ao mesmo período do ano passado, sendo de 46,4 milhões de cabeças.

Couro

No 2º trimestre de 2022, os curtumes investigados pela Pesquisa Trimestral do Couro receberam 1,09 milhão de peças de couro. Aumento de 10,3% em relação ao 1º trimestre de 2022 e alta de 8,1% se comparadas ao 2º trimestre de 2021.

Os estados que mais tiveram aumentos significativos foram Mato Grosso do Sul, com +82,20 mil, e em seguida Rio Grande do Sul (+68,33 mil) e São Paulo (+30,53 mil). Já as variações negativas mais expressivas, em UFs com mais de 5,0% de participação de couro, ocorreram no Paraná (-83,03 mil peças), em Goiás (-34,32 mil), Pará (-31,91 mil) e Mato Grosso (-25,12 mil).

Ovos

Em Mato Grosso do Sul, a produção de ovos de galinha foi de 18,3 milhões de dúzias no 2º trimestre de 2022. A queda de 2,6% em relação ao trimestre anterior (18,8 milhões) e queda de 0,6% se comparados ao 2º trimestre de 2021 (18,4 milhões). O Estado ocupa a 12ª posição na lista e São Paulo lidera, sendo o maior produtor de ovos com 27,3% da produção nacional.

Leite

A aquisição de leite cru feita pelos estabelecimentos que atuam sob algum tipo de inspeção sanitária federal, estadual ou municipal foi de 26,3 milhões de litros. Em Mato Grosso do Sul, esse resultado representa uma queda de 16,7% em relação ao trimestre imediatamente anterior (31,6 milhões) e redução de 2,9% em relação ao 2° trimestre de 2021 (27,1 milhões).

Leite

A aquisição de leite cru feita pelos estabelecimentos que atuam sob algum tipo de inspeção sanitária federal, estadual ou municipal foi de 26,3 milhões de litros. Em Mato Grosso do Sul, esse resultado representa uma queda de 16,7% em relação ao trimestre imediatamente anterior (31,6 milhões) e redução de 2,9% em relação ao 2° trimestre de 2021 (27,1 milhões).

Veja também: MS está entre os cinco maiores produtores de grãos do Brasil

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.