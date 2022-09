Andarilho é flagrado roubando fios elétricos de casa no Paulo Coelho Machado

Por volta de 3h da madrugada desta terça-feira (13), câmeras de segurança flagraram um homem furtando os fios de um padrão de energia de uma das casas do bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande.

No final da matéria, gravações mostram o suspeito de bicicleta se aproximando da residência, onde arromba o padrão de energia e retira os fios. Em seguida, ele deixa o local levando embora o item furtado.

O morador do endereço e analista de suporte, de 47 anos, relatou para a reportagem mora com a esposa na casa há 17 anos e que esta é a segunda vez que isso acontece. Segundo ele, os furtos pioraram com a chegada da comunidade carente na região, perto da invasão da Omex.

“Neste ano foram mais de cinco casas na mesma rua furtadas. Na casa em frente a minha roubaram há uns seis meses e levaram TV, som e uns cobertores. Me sinto de mãos atadas. O pior é que tem quem compre, pois, se os receptadores não comprarem, o roubo não é instigado”, disse o morador

com informações do repórter Willian Leite com Marcos Maluf