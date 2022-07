Colheita do milho segunda safra apresenta maior avanço com mais 99 mil hectares

O Boletim Casa Rural de Agricultura, divulgado pela Aprosoja/MS e Sistema Famasul, na terça-feira (26), traz atualizações sobre a colheita de milho em Mato Grosso do Sul, que apresentou o maior avanço desde o início da operação, com aumento de mais de 99 mil hectares, equivalente a cinco pontos percentuais, em relação à semana anterior.

A região norte do Estado apresenta colheita mais avançada, com média de 53,6%, a região central está com 21,2% e o sul com 9,1% de média. Até o momento, a área colhida é de cerca de 342 mil hectares, representando 17,2% da área total. No panorama estadual, 81% das lavouras apresentam boas condições, 13% condições regulares e 6% condições ruins.

O presidente da Aprosoja, André Dobashi salienta que “O alto percentual da colheita na região norte se deve a semeadura antecipada e a ocorrência de estiagem, que acelerou a redução do teor de umidade do grão. As outras regiões, permanecem dentro do esperado”.

Conforme técnicos do projeto SIGA-MS, o estádio fenológico das plantas varia de R3, quando apresentam grãos leitosos à R6, quando os grãos estão completos e a planta atinge a maturidade fisiológica. Os insetos mais encontrados foram a lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda), em baixa incidência e a cigarrinha (Dalbulus maidis), em média incidência.

A estimativa inicial de 1,992 milhão de hectares de área plantada, 78,13 sc/ha de produtividade e 9,34 milhões de toneladas de produção se mantém.

com informações da Agrolink