Antônio Carlos Videira se defendeu das acusações feitas pelo ex-prefeito

O Secretário de Segurança Pública do Estado, Antônio Carlos Videira se defendeu na última segunda-feira (25), segundo matéria da revista veja divulgada ontem (26), a respeito das acusações de “ameaça” que ele teria feito ao ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), investigado por assédio sexual.

Depois das denúncias de assédio contra o ex-prefeito, o pré-candidato ao Governo do Estado Marquinhos Trad divulgou alguns prints de uma conversa, em que ele justificou que o secretário de segurança do Estado o teria ameaçado. Na reportagem de hoje da Veja, o secretário se justificou afirmando não ter ameaçado o prefeito na época.

Videira confirmou a autoria das mensagens, mas esclareceu que a conversa foi amistosa e que não enviou as mensagens em tom de ameaça. “Com o ‘tudo pode continuar bem’, quis dizer no sentido de mantermos uma relação de respeito. Ele levantou fatos que não são verdadeiros e a minha obrigação, como chefe da polícia no Estado é defender a instituição.”, pontuou Videira.

Marquinhos teria acusado a polícia de atacar os indígenas em uma operação, mas o secretário esclareceu que a polícia havia sido chamada pelos próprios indígenas.