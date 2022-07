“Hoje, sou candidata à Presidência da República pelo MDB, PSDB e pelo Cidadania” afirma Simone Tebet

“Hoje, sou candidata à Presidência da República pelo MDB, PSDB e pelo Cidadania, pelo campo democrático. Sou candidata e, como candidata, coloco, neste momento, a minha a favor do Brasil, da democracia e do povo brasileiro. declarou Simone Tebet (MDB), ao ser votada para ser a candidata oficial do partido a presidência da república durante a convenção virtual.

O partido estava dividido, mas Simone acabou sendo eleita e será a representante do MDB na corrida eleitoral do país. Durante sua fala Tebet destacou a candidatura feminina ao pleito.

O vice da senadora pelo Mato Grosso do Sul deve vir do Cidadania e será divulgado até o próximo dia 05 de agosto.

É a primeira vez que ela concorre ao Palácio do Planalto, já foi vice-governadora do MS, prefeita por dois mandatos em Três Lagoas e está senadora. Ciro Gomes (PDT), Lula, Jair Bolsonaro (PL), André Janones (Avante) e Leonardo Péricles (UP) também já foram confirmados como candidatos à Presidência.