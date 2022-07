Homem é encontrado morto com marcas de queimadura no corpo em Itaporã

Jamil Lourenço de Araújo, encontrado morto dentro de uma residência em Itaporã, município que fica a 228 quilômetros de Campo Grande, tem marcas de queimaduras pelo corpo. Sinais de sangue foram encontrados no local.

Segundo informações policiais, a vítima morava em um terreno com dois imóveis, mas residia na casa da frente, localizada na Rua Pedro Celestino Varela, no Bairro da Lagoa.

Na área dos fundos da residência, foram encontrados um amontoado de mantas, com uma apresentando sinais de ter sido queimada.

Equipes da Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil estiveram no local para fazer os levantamentos.

Com informações de Dourados News

