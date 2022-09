Restrições sobre carne bovina de Mato Grosso são suspensas pela Rússia

A Rússia suspendeu as restrições impostas sobre frigoríficos de carne bovina de Mato Grosso. As medidas foram adotadas em setembro de 2021, após casos atípicos de “vaca louca”. O anúncio foi feito pelo Serviço Federal de Vigilância Sanitária e Fitossanitária (Rosselkhoznadzor) do Ministério da Agricultura russo. Além do Mato Grosso, Minas Gerais também teve restrições impostas nas suas exportações.

A partir de agora, a carne desossada de bovinos com mais de 30 meses de idade e produtos como gado vivo ou que contenham sangue de gado foram liberados. Além deles, carne com osso, miudezas de carne bovina, matérias-primas intestinais obtidas de bovinas (exceto tripas descascadas), carne bovina obtida de desossa mecânica, proteínas de bovinos transformadas destinadas à alimentação de animais de produção e alimentos para animais de produção (incluindo proteínas de bovinos transformadas, com exceção das proteínas do leite) constam na lista de liberações.

Segundo Francisco Manzi, diretor-técnico da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), essa suspensão das restrições só confirma o que já havia sido informado anteriormente, de que não havia nenhum risco de contaminação da doença da “vaca louca” e que Mato Grosso preza pelas condições sanitárias dos animais.

“Em setembro do ano passado, nós tivemos dois casos de vaca louca atípica. Tanto a China, quanto a Rússia, fizeram um bloqueio das importações de carne. Cem dias depois a China retomou as compras e a Rússia manteve seus embargos, quando só aceitava animais de até 30 meses de idade. Agora, o país retorna comprando inclusive animais vivos e vísceras desses animais”, pontua Manzi.

O diretor-técnico da Acrimat relembra que países como Irã, Egito e Arábia Saudita, que tinham algum tipo de sanção, também suspenderam suas restrições. “Isso nada mais é do que um reconhecimento da sanidade e qualidade do nosso rebanho”, afirma.

Com informações do Canal Rural.

