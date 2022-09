Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Alô, alô, Áries! Os astros trazem transformações poderosíssimas e você tende a revelar o seu lado mais sensível e emotivo. Se lida com as finanças de outras pessoas, deve se dedicar pra valer e colher excelentes frutos. O desejo de ter poder promete bombar. Mostrando integridade, honestidade e moral, há chances de conquistar autoridade pra mudar as coisas no ambiente profissional. Tudo indica que irá se preocupar e cuidar mais do seu corpo. A saúde tende a ficar firme e forte! Sua simpatia e poder de sedução e aumentam e você talvez chame a atenção dos contatinhos. Pode rolar romance com alguém atraente. Na união, você e o mozão tendem a se entender superbem.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Tô vendo aqui que você deve fazer ótimas parcerias profissionais, inclusive com pessoas do seu círculo de amizades. Com dedicação, tende a correr atrás dos seus sonhos e tem tudo pra alcançar seus objetivos. Tudo indica que irá esbanjar boa comunicação e criatividade, além de contatos fácil, fácil. Se atua com escrita, desenho, palestra, propaganda ou ensino, tá de parabéns! O céu avisa que pode experimentar mudanças para dar um up em suas relações pessoais e parcerias de trabalho. Com o momozim, o clima promete ser de equilíbrio, afeto e paixão. Se está na pista, seu jeito mais gracioso e charmoso promete atrair geral, inclusive alguém do serviço.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Os planetas derramam good vibes na carreira e indicam sucesso, sobretudo na área de artes, publicidade, vendas ou comércio. Esbanjando inspiração, talvez melhore seu status. E há sinal de mudanças incríveis: você tende a se envolver no que faz e tem tudo pra evoluir. Hábitos saudáveis, sobretudo na alimentação, devem fortalecer a saúde. Seu jeito mais receptivo e sensível ao se comunicar favorece o contato com a família. Vênus desembarca no seu paraíso astral e tudo indica que vai se abrir para o amor. Com o mozão, o clima promete ser gostosinho, com direito a saidinha e diversões. Mais simpático do que nunca, seu signo não deve ficar solteiro por muito tempo.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A sorte deve sorrir pra você! Mais sábio, sensível e a fim de levar a vida de forma mais leve, seu signo pode se dar bem com todos. Sua intuição tá on – bora prestar atenção nos sinais do Universo! De quebra, você conta com ideias criativas, boa comunicação e vontade de mostrar o que sente. Podem pintar oportunidades de se dar bem. Na profissão, há chance de fazer excelentes contatos e parcerias vantajosas. Já suas relações pessoais tendem a se aprofundar. Se já se amarrou, ficar em casa curtindo o seu amorzinho deve trazer uma sensação maravilhosa de segurança e felicidade. Uma paixão do passado pode ressurgir e há boas chances de viverem um romance especial.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Quintou com transformações, mas prometem ser bem boas. Sua dedicação ao serviço e enorme sensibilidade devem render bons frutos. Você tem grandes chances de nadar na bufunfa, sobretudo se trabalha com meio de comunicação, divulgação ou comércio. Atividade que faz em casa para complementar a renda tem tudo pra crescer no boca a boca e ser lucrativa. De quebra, poderá contar com muita criatividade, inclusive pra solucionar problemas. Na saúde, pode achar a cura de um mal. Esbanjando seducência, bom papo e elegância, só ficar sozinha(o) se quiser. Se já tem um love, tem tudo pra arrancar elogios, carícias e até presentinhos do mozão. Vida social movimentada.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Se depender do céu, seu signo tende a ficar mais sensível e emotivo em seus relacionamentos pessoais e profissionais. Tudo indica que os seus contatos irão fluir bem e você irá se expressar muito melhor. Pode ter sucesso no serviço e nos estudos. É que conta com agilidade mental, ótimas ideias e facilidade pra mostrar os seus conhecimentos. Deve vivenciar experiências enriquecedoras! Aproveite a maré de sorte e faça uma fezinha – as chances de se dar bem são enormes. Se está na pista, alguém elegante, inteligente e brincalhão pode pintar na área e despertar seu interesse. Já encontrou sua cara-metade? Tende a curtir uma relação verdadeira, segura e próspera.

Libra (de 23/9 a 22/10)

No serviço, tudo indica que sua dedicação e seu lado inspirado vão render várias notas de lobo-guará no bolso. Amém! Podem pintar boas oportunidades de subir na carreira e ganhar mais dinheiro. Além de contar com ideias lucrativas, seu lado comunicativo promete bombar. Trabalhar com público, alimentação ou artigos domésticos está favorecido e deve render comissão, aumento ou bônus. A melhora nas contas beneficia a família, trazendo segurança e conforto para o lar. Vênus, seu regente, destaca seu lado romântico e sortudo no amor! Tem tudo pra iniciar um romance com quem deseja. Já tem um love? Uma cheia de sentimento, carinho e sintonia promete começar agora.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Seu jeito mais sensível e inspirado tende a facilitar seus relacionamentos. Podem rolar ótimos papos e muito sentimento, sobretudo com amigos e colegas. Mais comunicativo, criativo e animado, seu signo talvez troque boas ideias e encontre soluções para as tarefas e perrengues com facilidade. De quebra, deve pensar no futuro e bolar planos engenhosos. Contando com bons argumentos e talento pra debater assuntos sem dar voadora, tem tudo pra convencer o pessoal do trabalho. No romance, pode sentir uma enorme necessidade de ficar junto de quem ama. Aguarde muito amor e carinho nos momentos de privacidade. Se está na pista, há chance de iniciar um lance secreto.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Os astros destacam o seu lado sensível, inspirado e idealista. Comunicativo e sociável, tende a se expressar com honestidade e capacidade de convencimento, o que pode render elogios de clientes e vantagens no serviço. De quebra, deve mostrar esperteza, organização e educação, o que será bem-visto pela chefia. Dá pra melhorar? Ô se dá! Sua habilidade em lidar com grana deve ganhar um upgrade! Esbanjando criatividade e garra, deve transformar pequenas quantias em grandes volumes de dindim. Se depender de Vênus, sua vida social estará movimentada e novos contatinhos irão chegar em você. Se já se amarrou, tem tudo pra curtir um romance cheio de agitos e afinidades.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Quintou com os astros destacando sua inspiração, poder de compreensão e facilidade em se relacionar com todo mundo. Trabalho favorecido, sobretudo ligado ao comércio. É que você conta com capacidade de falar bem, convencer e aprender, inclusive com o apoio dos colegas. Pode formar alianças vantajosas. Há chance de receber uma bolsa de estudos, inclusive em uma faculdade em outra cidade ou país. As amizades tendem a se transformar, graças ao seu jeito mais generoso. Se está só, a vontade de se envolver em um romance pode falar alto. Com seus encantos em evidência, tem tudo pra fisgar quem deseja. Você e o mozão podem realizar algumas ambições e crescer juntos.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Trava no sucesso, aquarianjos! Além de atrair mais dindim, a profissão tem tudo pra render uma boa grana. De quebra, seu jeito de pensar e se comunicar deve ficar menos racional e mais emotivo, favorecendo seus contatos profissionais e aumentando sua popularidade no trabalho. Caso esteja na fila do desemprego, talvez surjam ótimas oportunidades de serviço. Um novo ciclo promete começar e tudo indica que contará com garra pra mudar o que precisar. Se está na pista, Vênus acende seu lado social e charmoso e aí pode ganhar vários matches, inclusive de alguém de longe. No romance, tende a se esforçar pra manter um clima de igualdade e bom entendimento com o mozão.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Prepare-se pra divar! Tudo graças aos planetas, que deixam seu signo mais receptivo, intuitivo, idealista e criativo. Além de fazer ótimos contatos com parceiros, clientes ou público em geral, pode ter oportunidades de associações vantajosas. Tudo indica que suas relações vão se aprofundar, sobretudo as amizades. O convívio social tende a trazer crescimento pra você pode evoluir ao participar de grupos, instituições e organizações. Esbanjando sensualidade, quem está na solteirice tende a deixar um rastro de crushes caidinho de amores. Se já se amarrou, o romance tem tudo pra se aprofundar. A intimidade promete altas doses de romantismo e muita intensidade.

