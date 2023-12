Aprosoja/MS e Bayer promovem reunião técnica

Em parceria com a Bayer, a Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS, promoveu a 3ª reunião técnica com a equipe de campo, nesta semana na sede da Sistema Famasul.

Na oportunidade, os representantes da multinacional abordaram assuntos relacionados à tecnologia empregada aos materiais genéticos, posicionamento de variedades, proteção de culturas com foco no controle da lagarta falsa medideira (Rachiplusia nu), além das facilidades trazidas pela agricultura digital.

O coordenador de campo da Aprosoja/MS, Dany Correa enfatizou que “a atualização da equipe é fundamental para que as informações e tecnologias de cultivo cheguem ao produtor rural de forma assertiva”, destacando que os técnicos são a ponte entre a instituição e quem está no campo.

Participaram do evento os representantes técnicos de vendas – RTV soja, Fabiano Adorno e Alessandro dos Santos; os representantes técnicos de vendas – RTV Intacta, Carla Dutra, Mario Rodrigues e Deise Kusaba e o representante técnico de vendas – RTV Climate, Gabriel Agostinho.

Leia mais: Aprosoja/MS faz análise de fertilizantes em todo o estado

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram